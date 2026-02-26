Tapalpa Country Club, el lugar donde Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" fue abatido durante un operativo militar en Jalisco el pasado 22 de febrero, el líder criminal logró ocultarse de manera estratégica en una lujosa cabaña dentro de este complejo.

Las imágenes del interior del inmueble donde presuntamente el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vivió sus últimas horas se viralizaron y aunado a ello, recientemente acaparó el ojo mediático una empresa inmobiliaria que oferta terrenos exclusivos en este lugar.

En el número 39 de una residencia de ladrillos, teja y madera, El Mencho descansó y se ocultó de manera estratégica. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Así ofrecen lotes en Tapalpa Country Club, lugar de la caída de “El Mencho”

Por medio de redes sociales, una cuenta llamada "Tapalpa Casas y Terrenos" oferta lotes en TikTok e Instagram dentro de Tapalpa Country Club, como parte del desarrollo inmobiliario que hay en este lugar, el cual se promociona con el eslogan: "Un refugio en la montaña para tu familia”.

De acuerdo con la información proporcionada en dichos videos, los terrenos tienen más de 1,600 metros cuadrados dentro del club que tiene al rededor 30 años de servicio, además el complejo cuenta con más de 200 casas construidas.

Asimismo, las casas desarrolladas por GVA Arquitectos cuenta acceso al campo de golf, la casa club y otras amenidades de Tapalpa Country.

