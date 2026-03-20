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El líder supremo de , Mojtaba Jamenei, proclamó que el enemigo de la República Islámica "ha sido derrotado" en la guerra contra Estados Unidos e Israel, en un mensaje escrito con motivo del Año Nuevo persa, el Noruz.

"En este momento, gracias a la especial unidad que se ha creado entre nosotros, nuestros compatriotas, a pesar de todas las diferencias de origen religioso, intelectual, cultural y político, el enemigo ha sido derrotado", declaró Jamenei, quien aún no ha sido visto en público tras suceder a su padre, Ali Jamenei, fallecido en un ataque aéreo el primer día de la guerra.

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