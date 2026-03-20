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Hermosillo. - La mañana de este viernes 20 de marzo, una explosión provocada por la acumulación de gas en el , ubicado en la intersección de las calles Juárez y Veracruz, generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones en varios comercios de la zona.

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente dejó al menos una persona lesionada, quien fue atendida en el lugar por paramédicos. Posteriormente, la Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó que no se registraron heridos de gravedad y que la situación fue controlada en poco tiempo.

Foto: Grupo EsCuadrones de la Policía de Hermosillo
Foto: Grupo EsCuadrones de la Policía de Hermosillo

Elementos de Bomberos, Protección Civil y corporaciones de seguridad acudieron de inmediato para sofocar el incendio derivado de la explosión, así como para realizar las investigaciones correspondientes que permitan determinar las causas exactas del siniestro.

Como medida preventiva, la Dirección de Seguridad Pública Municipal implementó el cierre de circulación en las calles Juárez y Tamaulipas, mientras agentes de Tránsito se encargaron de desviar el flujo vehicular y orientar a los automovilistas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar la zona y utilizar rutas alternas para no entorpecer las labores de los equipos de emergencia.

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afcl

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