Con el objetivo de fortalecer su liderazgo en la región y mirar hacia una nueva etapa de crecimiento, Mercedes-Benz México anunció cambios en su equipo directivo.

Después de casi 30 años dentro del Grupo, Stefan Albrecht, CEO de Mercedes-Benz México y responsable de Marketing & Ventas en Latinoamérica, ha decidido retirarse.

Su retiro será efectivo el 30 de abril de 2026, periodo durante el cual seguirá brindando acompañamiento estratégico a la compañía en un rol asesor que dio comienzo el 1 de enero.

Desde su ingreso a Daimler AG en 1998, Stefan desempeñó posiciones clave en diversas regiones liderando iniciativas globales en capital de riesgo, fusiones y adquisiciones, gestión financiera y dirección general.

Su trayectoria incluye hitos como el impulso a exitosas empresas conjuntas en Asia, la consolidación de Mercedes-Benz Japón y Corea como líderes en sus segmentos de importación y un rol fundamental en la revitalización de mercados Latinoamericanos en países como Chile, Brasil, Colombia y República Dominicana. Además, contribuyó al fortalecimiento de la operación en México y a la transición hacia nuevas estructuras de negocio.

Lee también JLL nombra a Ernesto Rodríguez como CEO de México

Sale Stefan Albrecht, entra Derrick Halvorsen

Así, a partir del 1 de enero, Derrick Halvorsen, actual director de Mercedes-Benz Mobility México, asumió el cargo de CEO de Mercedes-Benz México.

Derrick inició su carrera en 1999 en DaimlerChrysler Financial Services Canada y ha ocupado posiciones directivas en Canadá, Estados Unidos y México, abarcando las divisiones de autos, vanes y camiones dentro de Financial Services.

Ha sido responsable de establecer y liderar la nueva organización de Mercedes-Benz Mobility México como director y CEO.

Lee también Dimes y diretes entre Musk y O’Leary por Starlink; Elon amaga con comprar Ryanair y CEO de la aerolínea descarta idea

Su amplio conocimiento del negocio, experiencia multicultural y trayectoria en liderazgo regional lo posicionan para impulsar una nueva fase de desarrollo para Mercedes-Benz México.

“Gracias Stefan por todo tu tiempo en esta empresa, tu guía ha sido fundamental y aprecio particularmente tu apoyo para asegurar una transición sin problemas. Estoy emocionado de liderar a nuestro talentoso equipo hacia el próximo capítulo”, comentó Halvorsen, en un comunicado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc