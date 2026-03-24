Toluca, Méx.- En total, fueron 53 anexos los asegurados por la Fiscalía estatal (FGJEM) como parte de la Estrategia Integral para la Regularización de Centros de Rehabilitación Contra las Adicciones, informó el Gobierno del Estado de México.

A través de un comunicado, se dio a conocer que 29 de ellos estaban ubicados en el municipio de Ecatepec y 24 en Naucalpan.

Las intervenciones, aseguraron, sólo se efectuaron en los sitios conocidos como “Anexos” en donde los pacientes eran internados.

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Por lo que quedaron exentos los sitios en los que se imparte “Terapia de Reflejo”, por ejemplo, los centros de Alcohólicos Anónimos, de acuerdo con las autoridades.

Sobre las personas que se encontraban en los inmuebles asegurados, se reportó un total de mil 599. De ellas, mil 518 fueron reintegradas a sus familias, 80 fueron canalizadas a centros de rehabilitación que operan conforme a la norma y una persona solicitó su salida voluntaria al no contar con redes de apoyo.

La Fiscalía del Estado de México brindará apoyo para regularizar a los Centros que no cuentan con certificación. Foto: Especiales.

La estrategia, señalaron en el comunicado, se impulsó en el marco de las Mesas para la Paz tras un análisis sobre el estado que guardaban los centros conocidos como “anexos”.

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El siguiente paso será definir rutas de regularización y dar seguimiento puntual al cumplimiento de compromisos institucionales y administrativos por parte de los responsables de los establecimientos.

De igual forma, se establecerá un proceso de vinculación directa con Centros que no han sido inspeccionados y que actualmente no cuentan con certificación en modelos de tratamiento u otros permisos, para apoyarles en su regularización.

Según lo expresado por el Gobierno del Estado de México, la estrategia está orientada para que los centros que atienden adicciones tengan verificación, regularización, certificación en modelos de atención, cumplan normatividades sanitarias y de protección civil y prevengan conductas constitutivas de delito.

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Esto, con la finalidad de que las familias mexiquenses cuenten con lugares adecuados de atención para algún integrante con problemas de consumo de sustancias.

La estrategia contó con la participación de la Secretaría de Salud estatal, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COPRISEM), la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de México (COBUPEM), Protección Civil, así como la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM), además de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

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