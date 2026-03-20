Naucalpan, Méx.— Por su presunta participación en robo agravado, cuatro exintegrantes de la policía de Naucalpan fueron detenidos y, tras el proceso judicial, sentenciados a penas de entre 16 y 40 años de prisión, informaron autoridades municipales.

En conferencia, el consejero jurídico Carlos Villasana detalló que de estos cuatros policías, tres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tras una investigación que interpuso el actual gobierno municipal encabezado por Isaac Montoya.

“El fallo contra los policías fue condenatorio, por lo que se dictó una sentencia de 16 años seis meses para quien en su momento se desempeñó como la tercera persona al mando de la policía municipal y para los otros dos (quienes eran subalternos) se les impuso una sentencia individualizada de 24 años nueve meses por el delito de robo agravado por haberse cometido con violencia”, precisó.

El consejero jurídico mencionó que los expolicías todavía “tienen el derecho de interponer un recurso de apelación”.

Estas detenciones se sumaron a la del segundo al mando de la policía municipal en la administración de Angélica Moya, quien fue detenido como parte del Operativo Enjambre y condenado a 60 años de prisión, recordó el alcalde Isaac Montoya.

El comisario de Naucalpan, Carlos Quezada, dio a conocer que 160 elementos han sido dados de baja en lo que va de la actual administración.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.