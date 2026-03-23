La Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México presentó ayer un portafolio de 58 proyectos de transmisión eléctrica para 2026-2027, que contempla mayor participación del sector privado para fortalecer la red ante el aumento de la demanda energética.

De acuerdo con un comunicado, el programa contempla 138 líneas de transmisión y 249 subestaciones, agrupadas en 49 paquetes de concurso, con financiamiento mixto a través de esquemas como Fibra E y obra pública financiada.

La empresa estatal señaló que cinco proyectos ya están en proceso de licitación con una inversión superior a mil 48 millones de pesos, mientras que en los próximos meses se prevé lanzar otros 14 proyectos por más de 6 mil 700 millones de pesos.

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La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, señaló que estos proyectos son parte del Plan de Expansión 2025-2030, para impulsar el desarrollo energético.

“La articulación entre quienes planean, financian, construyen y operan el sistema eléctrico es clave para garantizar su viabilidad”, apuntó la funcionaria.

El plan forma parte de la estrategia energética nacional hacia 2030, que incluye una mayor participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura eléctrica.

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El anuncio marca un giro respecto a años recientes, cuando la política energética del país priorizó el papel de las empresas estatales, con una participación más limitada del sector privado, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Además, el lanzamiento ocurre en un contexto de creciente demanda energética en el país, lo que ha puesto presión sobre la red de transmisión en distintas regiones.

Mejora panorama financiero

Los proyectos de inversión de la empresa eléctrica se dan en un momento en el que su situación financiera ha presentado mejoría.

A finales del mes pasado, la CFE informó que logró ganancias por 139 mil 33 millones de pesos durante 2025.

La empresa estatal aseguró entonces que tuvo el mejor desempeño en su historia reciente, con una utilidad neta récord de 139 mil 33 millones de pesos.