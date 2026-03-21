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Cuba sufrió este sábado un nuevo por una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 18:38 hora local (22:38 GMT), el segundo en menos de una semana y el séptimo en año y medio.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó en redes sociales del nuevo incidente: "Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional. Ya comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento". Por el momento no se han apuntado posibles causas de la desconexión.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por , que ha llevado los cortes eléctricos a máximos.

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En las últimas dos semanas se han registrado dos apagones nacionales y un corte masivo del suministro, que dejó dos tercios de la isla sin electricidad. De normal la situación ya es crítica: los cortes en La Habana son de unas 15 horas diarias y en algunas regiones se han alcanzado los dos días seguidos sin servicio.

En base a experiencias previas, el restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar días. Supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

El objetivo es llevar cuanto antes la suficiente energía a las centrales termoeléctricas del país, el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que estar puedan de nuevo arrancar y producir energía en grandes cantidades para satisfacer la demanda.

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El problema esencial que diferencia esta ocasión -y la de este lunes- de las previas es que en la actualidad el país casi no dispone de diésel y fueloil para sus motores de generación debido al estadounidense.

Energizar las centrales termoeléctricas sin esta fuente energética de rápido encendido puede ser un reto, como explicó recientemente el director general de Electricidad del Minem, Lázaro Guerra, tras un apagón masivo que afectó a unos seis millones de cubanos.

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