Chalco, Méx.— Habitantes de la colonia Emiliano Zapata protestaron en la caseta de Chalco en la autopista México-Puebla para presionar a las autoridades por la reubicación de las gaseras instaladas en la zona, luego de una explosión en una estación de gas LP que dejó un lesionado y daños en locales cercanos.

La detonación ocurrió alrededor de las 5:30 horas en el centro de carburación Energéticos Chalco, ubicado en las calles Aquiles Serdán y Tierra y Libertad.

Una fuga de gas en una pipa provocó el estallido dentro del área de llenado, según reportes preliminares de Protección Civil.

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El incidente afectó estructuras de cuatro locales aledaños y generó alarma entre los residentes, quienes desde hace tiempo señalan el peligro que representan las instalaciones de gas en un área densamente poblada.

Los manifestantes bloquearon el paso vehicular de la carretera México-Cuautla y luego levantaron las plumas de la caseta para permitir el paso libre de los vehículos.

Protesta en caseta de Chalco por explosión en gasera; vecinos exigen reubicación tras daños. Foto: Especial

Exigieron el traslado de al menos cinco gaseras que operan en las inmediaciones de la colonia. “Estas plantas ponen en riesgo constante nuestras casas y familias”, declararon algunos vecinos.

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Funcionarios municipales y estatales acudieron al lugar y dialogaron con los protestantes.

Las autoridades se comprometieron a iniciar el proceso de reubicación de las gaseras en un plazo de uno o mes y medio.

Los inconformes advirtieron que mantendrán la vigilancia y podrían repetir acciones si no se cumplen los acuerdos.

La explosión de esta mañana se suma a quejas previas de los habitantes sobre la falta de medidas de seguridad en las gaseras.

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