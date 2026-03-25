Un grupo de aproximadamente 80 personas, en su mayoría trabajadoras sexuales trans, realiza un bloqueo sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez, lo que ha generado severas afectaciones a la circulación en dirección al sur de la capital.

De acuerdo con reportes en el lugar, las manifestantes comenzaron a caminar en sentido contrario sobre la vialidad, intensificando el caos vehicular.

La movilización se lleva a cabo en las inmediaciones de la calle La Coruña y Calzada de Tlalpan, donde las inconformes expresaron su rechazo a la construcción de una ciclovía en la zona pues acusan que las obras han reducido significativamente el espacio donde ejercen su actividad, dificultando la atención a clientes y agravando su situación económica.

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Denunciaron el incremento en los precios de hoteles cercanos, lo que, aseguran, impacta directamente en sus ingresos y condiciones laborales.

Trabajadoras sexuales bloquean Calzada de Tlalpan en protesta por obras. Foto: Especiales.

Elementos de la policía capitalina acudieron al sitio para resguardar la zona y realizar labores de contención, mientras la vialidad permanece parcialmente bloqueada. La circulación hacia el sur continúa afectada, por lo que autoridades recomiendan a los automovilistas tomar rutas alternas.

19:08 #PrecauciónVial | Continúa avance de manifestantes en contrasentido de Calz. de Tlalpan a la altura de la Estación de Metro Xola hacia Viaducto, solo un carril a la circulación. #AlternativaVial Plutarco Elías Calles, Eje 1 Poniente, Dr. Vértiz. pic.twitter.com/gVnSwdZDrz — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 26, 2026

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