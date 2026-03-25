Chalco, Méx.- Dos estruendos fuertes rompieron el silencio de la madrugada de este miércoles en la colonia Emiliano Zapata y sacaron de la cama a decenas de familias.

La explosión ocurrió a las 5:10 horas en la estación de carburación Energéticos Chalco, situada en el cruce de las calles Aquiles Serdán y avenida Tierra y Libertad.

El estallido generó un incendio que dejó una persona herida y provocó daños estructurales en al menos seis inmuebles: tres dentro del centro de carburación y tres comercios adyacentes. Las ventanas del deportivo comunitario también resultaron afectadas.

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Mario, despachador de entre 30 y 35 años, regresó al predio para cerrar las válvulas y tratar de evitar una tragedia mayor. Las llamas lo alcanzaron.

Explosión en gasera de Chalco deja una persona herida y daños en inmuebles; vecinos exigen a autoridades cierre de centros de distribución. Foto: Especiales.

Corrió 50 metros hasta una banca sobre la avenida Tierra y Libertad, se quitó la ropa quemada y recibió auxilio de vecinos que lo subieron a un vehículo y lo llevaron a un hospital cercano. Sus familiares indicaron que lo trasladarían al Hospital Magdalena de las Salinas de la alcaldía capitalina Gustavo A. Madero para atender las quemaduras que sufrió.

Doña Bertha, residente de la colonia, relató: “Todo mundo hablamos de todo pero no hablamos de Mario. Qué pasa, qué sucedió. Dicen que está en el Hospital General. Al parecer él ayudó y auxilió para que la válvula se cerrara”.

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Otra vecina describió la escena: “Hubo un estruendo muy fuerte que nos despertó. Después vimos las llamas y a Mario correr hacia la banca. Estaba quemado y pedía ayuda”.

Un habitante que vive a pocas casas del lugar contó: “Había cinco personas allá adentro. Escuchamos dos explosiones seguidas. El fuego se extendió rápido y afectó los comercios de al lado. Estamos asustados porque esto pudo haber sido peor”.

Los vecinos reportaron que las casas se mueven con las detonaciones. Las casas tiemblan cada vez que pasa algo así. Ya no queremos más gaseras aquí”, señaló uno de ellos.

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La Coordinación Nacional de Protección Civil atribuyó el siniestro a una acumulación de gas provocada por una fuga en una pipa. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inspeccionaron la zona y colocaron sellos de suspensión en tres centros de distribución de gas LP cercanos.

Explosión en gasera de Chalco deja una persona herida y daños en inmuebles; vecinos exigen a autoridades cierre de centros de distribución. Foto: Especiales.

Habitantes de la Emiliano Zapata indicaron que operan al menos seis centros de distribución de gas LP en la misma área desde hace varios años. La alta densidad poblacional de la colonia, según ellos, convierte cada día en un riesgo constante.

Después de la explosión un grupo de vecinos bloqueó la caseta México-Cuautla con dirección a la zona de los volcanes. Exigieron la suspensión permanente de los centros de distribución de gas y la reubicación de la zona por el peligro que representa para las familias que están asentadas en esa área densamente poblada.

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“Exigimos que cierren todas las gaseras. Esta colonia está llena de gente y cada día corremos peligro. Ya basta de que operen aquí como si nada”, declaró uno de los manifestantes.

“Queremos que las reubiquen lejos. No vamos a permitir que sigan poniendo en riesgo a nuestras familias. Después de esta explosión, nadie quiere vivir con este miedo”.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y Protección Civil de los tres niveles de gobierno controlaron el incendio, cerraron vialidades, acordonaron la zona y evaluaron los daños.

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