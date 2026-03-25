El alcalde Giovani Gutiérrez destacó que Coyoacán recibirá al mundo con los brazos abiertos durante el Mundial, evento que no solo es deportivo, sino cultural e internacional “en donde daremos una muestra de la grandeza de nuestra querida Ciudad y de nuestro país”.

“Sin duda, la Ciudad de México y Coyoacán somos de clase mundial y prueba de eso es la gran coordinación que siempre, subrayo, que siempre, por instrucciones y bajo el mando de la Jefa de Gobierno; porque la jefa de gobierno, déjenme decirles algo y se lo dije hace unos momentos, ocupa la playera número 10, ella es la que coordina”, dijo.

Al acompañar a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a un recorrido alrededor del Estadio Azteca donde se entregaron obras como el parque ahora denominado Alegría, así como banquetas, repavimentación, Cetram, estación del Tren Ligero, mercados e iluminación de la zona para 89 mil habitantes de colonias aledañas, el alcalde comentó que el gobierno central y su administración piensan en algo: “no únicamente hacer obra pública cosmética o que sea exclusivamente para esta justa mundialista. Nosotros hacemos obra pública que perdura. Sí, Coyoacán recibe al mundo con los brazos abiertos".

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El edil destacó la recuperación de la barda perimetral del Estadio Azteca, con el diseño original de Pedro Ramírez Vázquez.

“Ha sido un excelente trabajo y por supuesto, debo hablar del rescate de la barda perimetral del Coloso de Santa Úrsula, del Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez en coordinación, también con nuestra Jefa de Gobierno, la Secretaría de Obras, se rescató y por supuesto, que con todas las obras en conjunto, estamos dando al mundo, pero sobre todo a los que vivimos aquí en Coyoacán, un nuevo lugar, un mejor lugar para vivir”, abundó.

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