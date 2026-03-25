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Cuatro nuevos perritos se integrarán en los próximos días al Grupo Cerbero (K9) de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) para fortalecer la vigilancia y seguridad en eventos de gran asistencia como la Copa Mundial de Fútbol.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que los caminos fueron entrenados en la detección de artefactos explosivos, con lo que se refuerza la prevención y reacción en eventos masivos.
Los ejemplares especializados de la raza pastor belga malinois que se incorporan son Uzi, Atena, Beretta y Nix.
La Unidad Canina ya cuenta con los ejemplares Randy, Zeus, Kira, Mali, Layla, Duncan, Balto y Toshka, que están especializados en la detección de narcóticos y enervantes.
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Mientras que Yaky, Kali y Kratos están entrenados en la detección de explosivos; y Simba y Killer están enfocados en labores de guardia y protección.
Mientras que Zory, de raza cobrador labrador, está especializada en la búsqueda de personas en estructuras colapsadas.
La SSC aseguró que los binomios caninos de la PBI cuentan con un alto nivel de adiestramiento, disciplina y certificación, con lo que pueden intervenir de manera eficaz en operativos de seguridad, así como en exhibiciones y acciones de proximidad social.
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