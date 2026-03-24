Más Información
Ni taxis ni vehículos de servicios por aplicación podrán llegar hasta el Estadio Azteca durante el partido México-Portugal del próximo sábado 28 de marzo, debido a que se implementará un “polígono de última milla” al que sólo se podrá transitar a pie.
Ante esto, se habilitarán bahías de ascenso y descenso de este tipo de vehículos en puntos perimetrales al Estadio, dio a conocer el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.
Para evitar el ingreso de taxis de aplicación tipo Uber y Didi se hará uso de “geo-cercas” para impedir que esas aplicaciones funcionen dentro del perímetro de “última milla”.
Hasta ahora se han autorizado bahías en tres puntos cercanos al Estadio Azteca:
- Viaducto Tlalpan
- Renato Leduc
- Paseo Acoxpa
Además, se analizan para su posible autorización otros dos puntos donde se podrían habilitar bahías de ascenso y descenso en:
- Blvd. Gran Sur
- Avenida del Imán
“Hay bahías de ascenso y descenso para taxis de aplicación. Estas bahías nos sirven a nosotros, para que no entren en el último tramo que está acordonado. Unas van a estar en Viaducto Tlalpan; otras están en Renato Leduc por Periférico y la tercera es en Paseo Acoxpa. Y próximamente, van a estar, con el acuerdo que tenemos con Gran Sur y con Avenida de Imán”, explicó el secretario.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
jecg/cr
Noticias según tus intereses
