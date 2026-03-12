A 91 días de la Copa del Mundo de junio próximo, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México alista un sistema de movilidad especial de “Park and Ride” para agilizar la circulación en los alrededores a las sedes mundialistas y acercar a quienes vayan a los partidos.

Así lo dio a conocer el titular de la Semovi, Héctor Ulises García Nieto, quien detalló que se trata de servicios “exprés” en distintos medios de transporte público para la movilidad en el “Polígono de última milla”, es decir, brindar traslado hacia el Estadio desde puntos cercanos.

“El Polígono de la Última Milla, es una posibilidad de movilización en días de partido y tiene accesos reservados. Esto lo pide la FIFA y nosotros, en coordinación con muchas secretarías, el C5, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Turismo y Movilidad, hacemos el plan. El plan de la Última Milla significa generar las condiciones para el acceso a esta parte”, indicó.

Explicó que este servicio no significa que los medios de transporte como Metro, Tren Ligero, dejarán de prestar el servicio de habitual, sino que “solamente se hacen servicios exprés, para aquellos que garanticen tener boleto para acercarse al estadio y garantizar los trayectos que tenemos”.

Titular de Semovi anuncia servicios de movilidad para acercar a quienes vayan a los partidos del Mundial en CDMX. Foto: X @HectorUlisesGN

Señaló que fundamentalmente se usará transporte público, como son transportes eléctricos, RTP, Metro, Trolebús, Tren Ligero y Metrobús, para llegar a la zona delimitada, dijo.

“Se limitan algunos transportes, porque van solamente a zonas de aparcadero, cercanas al estadio, y de ahí se camina; y solamente tienen acceso aquellos que tengan acreditación en la zona. Pero también se garantiza que los pobladores que viven cerca de la zona, los comerciantes y los que distribuyen cosas dentro de la zona, previa identificación, puedan seguir utilizándola”, explicó.

Este sistema se echará a andar por primera vez el próximo 28 de marzo, con el partido entre México-Portugal, para ver cómo opera.

Rutas "Park and Ride" durante el Mundial

En una presentación que mostró el secretario García Nieto, se detallan cinco rutas Park and Ride desde distintos puntos:

●Auditorio con 8 unidades del RTP (Tiempo de recorrido: 50 min).

●Plaza Carso STE

●Santa Fe con siete unidades del RTP (40 minutos).

●Six flags con seis unidades del RTP (39 minutos)

●Parque ecológico Xochimilco con siete unidades del RTP (40 minutos).

¿Cuánto costará el servicio Park and Ride?

El costo del servicio (viaje redondo) será de 500 pesos, más el precio de la tarjeta de movilidad integrada.

