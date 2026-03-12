Coacalco, Mex.- Al caer la noche, un grupo de 8 personas que visitaron la Sierra de Guadalupe como parte de una excursión, se extraviaron, sin embargo, fueron rescatados por elementos de la Policía de Alta Montaña y Agreste de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

La búsqueda de los 8 hombres inició cuando los oficiales del agrupamiento especial recibieron la alerta, luego de la llamada que hizo un familiar de las personas al número nacional de emergencias 911.

Una célula de búsqueda se activó y al llegar al paraje conocido como “El Encinar”, observaron a uno de los hombres que usó su teléfono celular para emitir luces, a fin de ser observado.

Familiar alertó a las autoridades para comenzar la búsqueda de ocho personas en la Sierra de Guadalupe. Foto: Especial

Una vez que los ubicaron, el personal de la Policía de Alta Montaña y Agreste de la SSEM valoró a los ciudadanos, quienes no requerían atención médica y después fueron llevados en un automóvil oficial a la entrada del Parque Sierra de Guadalupe conocida como “República”.

Los visitantes de 20, 18, 25, 37, 30, 26, 21 y 25 años de edad, se retiraron del sitio por sus propios medios al municipio de Ecatepec, de donde son originarios, agregó la policía estatal.

