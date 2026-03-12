Más Información

Renuncia Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Púbica de Sinaloa; permaneció casi quince meses en el puesto

Renuncia Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Púbica de Sinaloa; permaneció casi quince meses en el puesto

A 4 mil metros altura y bajo cero, así entrenan "Murciélagos"; grupo de élite del Ejército participó en operativo contra "El Mecho"

A 4 mil metros altura y bajo cero, así entrenan "Murciélagos"; grupo de élite del Ejército participó en operativo contra "El Mecho"

"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral

"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral

Presidencia de Cuba anuncia mensaje de Díaz-Canel; abordará asuntos nacionales e internacionales

Presidencia de Cuba anuncia mensaje de Díaz-Canel; abordará asuntos nacionales e internacionales

Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial: "Serán tratados como estrellas"

Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial: "Serán tratados como estrellas"

Prevén fast track en San Lázaro para Plan B de Sheinbaum; buscan que se aplique en las siguientes elecciones

Prevén fast track en San Lázaro para Plan B de Sheinbaum; buscan que se aplique en las siguientes elecciones

Coacalco, Mex.- Al caer la noche, un grupo de que visitaron la Sierra de Guadalupe como parte de una excursión, se extraviaron, sin embargo, fueron rescatados por elementos de la Policía de Alta Montaña y Agreste de la Secretaría de Seguridad del Estado de México ().

La de los 8 hombres inició cuando los oficiales del recibieron la alerta, luego de la llamada que hizo un familiar de las personas al número nacional de emergencias 911.

Una célula de búsqueda se activó y al llegar al paraje conocido como “El Encinar”, observaron a uno de los hombres que usó su teléfono celular para emitir luces, a fin de ser observado.

Familiar alertó a las autoridades para comenzar la búsqueda de ocho personas en la Sierra de Guadalupe. Foto: Especial
Familiar alertó a las autoridades para comenzar la búsqueda de ocho personas en la Sierra de Guadalupe. Foto: Especial

Lee también

Una vez que los ubicaron, el personal de la Policía de Alta Montaña y Agreste de la SSEM valoró a los ciudadanos, quienes no requerían atención médica y después fueron llevados en un automóvil oficial a la entrada del Parque Sierra de Guadalupe conocida como “República”.

Los visitantes de 20, 18, 25, 37, 30, 26, 21 y 25 años de edad, se retiraron del sitio por sus propios medios al municipio de Ecatepec, de donde son originarios, agregó la policía estatal.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]