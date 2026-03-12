Integrantes de colectivos de madres buscadoras realizaron este miércoles una jornada de búsqueda en la zona de barrancas de la alcaldía Álvaro Obregón, particularmente en las inmediaciones de la Presa Tarango, ubicada sobre Avenida 5 de Mayo, en la colonia Águilas 2° Parque.

Las labores comenzaron alrededor de las 10:45 horas y contaron con la presencia de elementos de diversas corporaciones de seguridad, entre ellas fuerzas federales, Guardia Nacional, Ejército, Marina y Policía Metropolitana, quienes resguardaron el área durante el desarrollo de las actividades.

Los colectivos señalaron que la zona ha sido identificada como un punto de interés para la localización de personas desaparecidas, por lo que decidieron enfocar la búsqueda en esta parte de la demarcación.

Durante la jornada también participaron trabajadores de la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con señalamientos de los propios colectivos, algunos de estos empleados realizaron labores en campo sin contar con equipo completo de protección personal, como guantes, botas, cascos, cubrebocas, chalecos o lentes de seguridad, además de herramientas y sistemas de seguridad para trabajo en barrancas.

Asimismo, se mencionó que parte del personal fue trasladado en camionetas de carga junto con herramientas como picos y palas, situación que, según denunciaron, podría representar un riesgo para su integridad.

Hasta el momento, las autoridades de la alcaldía no han informado sobre los resultados de esta jornada de búsqueda ni han emitido una postura oficial sobre los señalamientos relacionados con las condiciones de trabajo del personal que participó en las labores.

