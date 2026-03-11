Más Información

Tultepec, Mex. – De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el predio que fue asegurado en la colonia El Paraje Trigotenco con alrededor de , era operado por una célula criminal con orígenes en Jalisco, donde además se comercializaba el derivado de petróleo de manera clandestina.

La misma banda criminal, señalan las primeras indagatorias del caso, podría controlar el en municipios mexiquenses como Tultepec, Tultitlán, Melchor Ocampo, entre otros.

Predio asegurado en Tultepec era operado por célula criminal de Jalisco; comercializaban hidrocarburo clandestinamente. Foto: Especial.
En el sitio que quedó asegurado tras un operativo de la SSEM, policía municipal y personal de Petróleos Mexicanos, encontraron 2 contenedores especiales que salen de las aduanas con cerca de 100 mil litros de hidrocarburo crudo, según la información del Grupo de Inteligencia y Logística de Pemex.

Predio asegurado en Tultepec era operado por célula criminal de Jalisco; comercializaban hidrocarburo clandestinamente. Foto: Especial.
Policías estatales vieron salir del predio a y garrafones, con presunto combustible, mismos que comenzaron a correr y escaparon al notar la presencia de las autoridades, abandonando la carga.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que al interior del inmueble se halló un tractocamión acoplado con un semirremolque, dos contenedores de metal y siete bidones de aproximadamente 20 litros de capacidad con hidrocarburo.

