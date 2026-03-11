Tultepec, Mex.- En un predio localizado en El Paraje Trigotenco fueron localizados dos contenedores con alrededor de 100 mil litros de presunto combustible robado.

El hallazgo ocurrió en un operativo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México para el combate al robo de vehículos.

De acuerdo a fuentes consultadas, los oficiales se percataron de un fuerte olor a combustible y llegaron al sitio con apariencia de bodegas.

Para proceder solicitaron la presencia de personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y dieron cuenta de 2 contenedores con posible huachicol.

El sitio quedó a resguardo de los oficiales mexiquenses, en tanto la empresa paraestatal Pemex realiza las diligencias correspondientes al interior del inmueble.

