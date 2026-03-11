Ecatepec, Méx. — La Operación Restitución acumula la detención de 400 personas, presuntamente involucradas en delitos de despojo y contra la propiedad desde su inicio en abril de 2025.

De ese total, 346 capturas se realizaron en flagrancia y 54 derivaron de órdenes de aprehensión emitidas por autoridades judiciales.

Los detenidos enfrentan procesos penales en distintas fases.

En la semana más reciente, los operativos en 13 municipios produjeron 18 detenciones adicionales.

Once ocurrieron en Ecatepec: ocho individuos por probable participación en despojo y portación de arma de fuego, tres por quebrantamiento de sellos oficiales.

Lee también Fiscalía del Edomex investiga presunta participación de médicos en cirugías estéticas de cuatro personas; dos murieron

En Ixtapaluca se capturaron siete personas más por despojo. En esas acciones coordinadas participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal y policías municipales.

Las intervenciones de la última semana también derivaron en el aseguramiento de 33 inmuebles, 26 casas habitación, seis predios y un local comercial.

El saldo global de la operación alcanza los mil 695 inmuebles intervenidos por delitos patrimoniales, de los cuales 947 regresaron a sus propietarios legítimos tras la presentación de documentación que acredita la titularidad.

La distribución incluye mil 408 casas habitación, 262 predios y 25 inmuebles de uso comercial.

Ecatepec destaca por la concentración de capturas y aseguramientos debido a la persistencia del delito en colonias de alta densidad poblacional.

Lee también Vecinos reclaman obras pendientes por tren a Querétaro

Operación Restitución acumula 400 personas detenidas; en la última semana aseguraron 33 inmuebles. Foto: Especial.

Grupos delictivos operan en la zona mediante ocupaciones forzadas, a menudo vinculadas a conflictos por herencias, arrendamientos irregulares o disputas colindantes.

En varios casos documentados, los detenidos portaban armas, lo que agrava las imputaciones y apunta a la existencia de redes organizadas que combinan despojo con intimidación violenta.

El programa interinstitucional, denominada Estrategia para la Restitución de la Propiedad, prioriza municipios con mayor incidencia como Ecatepec, Chalco, Ixtapaluca, Tecámac, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.

El aumento sostenido en las denuncias ciudadanas explica el ritmo de detenciones: desde abril de 2025, más habitantes reportan ocupaciones irregulares, incluidas aquellas de años previos.

Autoridades resuelven una porción considerable de estos asuntos mediante conciliaciones en sede ministerial cuando los hechos involucran relaciones entre arrendatarios e inquilinos, familiares o vecinos, lo que evita juicios prolongados y acelera la devolución de bienes.

Lee también Ataque armado en unidad habitacional de Cuautitlán Izcalli deja una mujer muerta y un herido; no hay detenidos

La FGJEM mantiene el operativo de manera permanente y registra un incremento progresivo en las acciones contra estructuras delictivas dedicadas al despojo.

Las detenciones acumuladas reflejan el enfoque en la interrupción de estas redes, con énfasis en la flagrancia para reducir el tiempo de respuesta.

Las autoridades exhortan a la población a presentar denuncias formales ante la fiscalía para fortalecer la investigación y la recuperación efectiva del patrimonio en una entidad donde los conflictos por la tenencia irregular de inmuebles representan un problema estructural de larga data.

Lee también Mala calidad del aire en CDMX y Edomex tras contingencia por ozono; reportan altos niveles de PM2.5

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr