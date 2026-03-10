Toluca, Estado de México. - Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Centro Médico “Adolfo López Mateos” emitieron una ficha de búsqueda para dar con el paradero de los familiares del hombre que fue rescatado tras ingresar a una reserva de leones ubicada en Ocoyoacac.

En el boletín de búsqueda de familiares, no se establece por parte de las autoridades el estado de salud del hombre, sin embargo, en la foto que aparece se le ve con diversas heridas en el rostro mismas que fueron atendidas por el personal médico.

De acuerdo con los encargados de la reserva ubicada en San Pedro Cholula, el sujeto ingresó al lugar alcoholizado y una vez que identificó las jaulas, liberó a 6 leones.

Fiscalía Edomex emite ficha de búsqueda para localizar a familiares de hombre que ingresó a reserva de leones en Ocoyoacac. Foto: Especial.

Movilización de Cepanaf

Una vez que los encargados de la reserva reportaron la agresión de los felinos, arribaron al sitio elementos de Seguridad Pública municipal, Guardia Nacional, de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) resguardaron la zona para prevenir que los leones salieran del predio.

Después de varias horas, el hombre pudo ser rescatado del interior de una jaula donde se resguardo para evitar que los leones continuarán con la agresión.

