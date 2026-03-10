Más Información
La mañana de este martes, Ferrocarriles Suburbanos informó que la marcha del Tren Suburbano es lenta entre las estaciones Cuautitlán y Tultitlán.
Lo anterior es provocado por personas ajenas al sistema, razón por la cual actuaron el protocolo de circulación.
“Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión. Les pedimos tomar sus precauciones de tiempo”, señaló Ferrocarriles Suburbanos.
A través de las redes sociales de la empresa operadora del Tren Suburbano, usuarios ha expresado su descontento sobre esta situación, reportando retrasos para sus traslados a la escuela o trabajos.
