La mañana de este martes, Ferrocarriles Suburbanos informó que la marcha del Tren Suburbano es lenta entre las estaciones Cuautitlán y Tultitlán.

Lo anterior es provocado por personas ajenas al sistema, razón por la cual actuaron el protocolo de circulación.

“Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión. Les pedimos tomar sus precauciones de tiempo”, señaló Ferrocarriles Suburbanos.

A través de las redes sociales de la empresa operadora del Tren Suburbano, usuarios ha expresado su descontento sobre esta situación, reportando retrasos para sus traslados a la escuela o trabajos.

