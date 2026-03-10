Más Información

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Baja homicidio doloso en 44%, destaca Sheinbaum; son 38 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024, indica

Baja homicidio doloso en 44%, destaca Sheinbaum; son 38 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024, indica

"No, que cada quien decida"; Sheinbaum descarta último llamado a PT y PVEM a reconsiderar y apoyar la reforma electoral

"No, que cada quien decida"; Sheinbaum descarta último llamado a PT y PVEM a reconsiderar y apoyar la reforma electoral

Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla

Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla

Tras desactivar emergencia, FGJ investigará causas del colapso en edificio de la calzada San Antonio Abad; rescate concluye con tres trabajadores muertos

Tras desactivar emergencia, FGJ investigará causas del colapso en edificio de la calzada San Antonio Abad; rescate concluye con tres trabajadores muertos

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

La mañana de este martes, Ferrocarriles Suburbanos informó que la marcha del es lenta entre las estaciones Cuautitlán y Tultitlán.

Lo anterior es provocado por personas ajenas al sistema, razón por la cual actuaron el protocolo de circulación.

“Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión. Les pedimos tomar sus precauciones de tiempo”, señaló Ferrocarriles Suburbanos.

A través de las redes sociales de la empresa operadora del Tren Suburbano, usuarios ha expresado su descontento sobre esta situación, reportando retrasos para sus traslados a la escuela o trabajos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]