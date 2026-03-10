Casi 12 horas después del colapso de un edificio en demolición localizado en el #124 de la Calzada San Antonio Abad, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) anunció la localización del cuerpo del segundo empleado.

Así lo dio a conocer el director de dicha corporación, Juan Manuel Pérez Cova "Jefe Vulcano" a través de su cuenta de X. "Hemos localizado el cuerpo previamente identificado por Togo (el perro rescatista), a 1 m de la superficie, aproximadamente. Intensificamos las labores para su recuperación".

Al momento de dicho accidente, ocurrido alrededor de las 14:00 horas del pasado 9 de marzo, cuya causa es desconocida y donde se derrumbaron tres niveles, 13 de las 57 personas que trabajaban en el lugar se encontraban adentro de esta construcción. De ellas, nueve lograron escapar y cuatro quedaron atrapadas.

Con el paso de las horas, equipos de emergencia como la compañía Desarrolladora Metropolitana (DeMet), a cargo del derribo, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Heroico Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) encontraron a un trabajador con politraumatismo, el cual fue llevado al Hospital General "Dr. Rubén Leñero".

A las 18:31 horas, Pérez Cova informó acerca del rescate del cuerpo del primer empleado muerto. Gracias a Togo, perro especializado en la búsqueda de personas desaparecidas e integrante del binomio de los bomberos, hizo el marcaje de la ubicación de los segundos restos humanos.

Continúa la búsqueda del cuarto empleado atrapado. La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, declaró que no van a emplear equipo pesado, nada más trabajo manual.

En este momento se recupera el segundo cuerpo de las tres personas atrapadas en el colapso del edificio en San Antonio Abad. Se pone a disposición de servicios periciales de la Fiscalia General de Justicia la Ciudad de México. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/hGoaVScQtM — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 10, 2026

