Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Activan Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; hay restricciones vehiculares

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Naucalpan, Méx.- Familiares, vecinos y conocidos dan este martes el último adiós a , la mujer que perdió la vida tras ser atropellada por un camión recolector de basura que se quedó sin frenos en calles de la comunidad de .

El arribó a la parroquia , donde se lleva a cabo la misa de cuerpo presente.

Decenas de habitantes acudieron para acompañar a la familia y expresar sus condolencias.

La mujer de 58 años de edad falleció luego de que un camión recolector de basura se quedó sin frenos tras bajar por una pendiente pronunciada.

El operador perdió el control de la unidad, que terminó proyectándose hacia unas escalinatas utilizadas por peatones.

En ese punto, la mujer fue embestida por el vehículo y resultó gravemente herida.

Paramédicos la trasladaron junto con el conductor al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes; sin embargo, la víctima falleció durante el traslado debido a la gravedad de sus lesiones.

