Naucalpan, Méx.- Familiares, vecinos y conocidos dan este martes el último adiós a María del Refugio “N”, la mujer que perdió la vida tras ser atropellada por un camión recolector de basura que se quedó sin frenos en calles de la comunidad de San Mateo Nopala.

El cortejo fúnebre arribó a la parroquia San Mateo Apóstol y Evangelista de Nopala, donde se lleva a cabo la misa de cuerpo presente.

Decenas de habitantes acudieron para acompañar a la familia y expresar sus condolencias.

🕊️ Familiares y vecinos dan el último adiós a María del Refugio, la mujer que perdió la vida tras ser atropellada por un camión recolector de basura en calles de la comunidad de San Mateo Nopala, Naucalpan.



La mujer de 58 años de edad falleció luego de que un camión recolector de basura se quedó sin frenos tras bajar por una pendiente pronunciada.

El operador perdió el control de la unidad, que terminó proyectándose hacia unas escalinatas utilizadas por peatones.

En ese punto, la mujer fue embestida por el vehículo y resultó gravemente herida.

Paramédicos la trasladaron junto con el conductor al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes; sin embargo, la víctima falleció durante el traslado debido a la gravedad de sus lesiones.

