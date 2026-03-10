Cuautitlán Izcalli, Estado de México.- Un ataque armado ocurrió en la Unidad Habitacional Infonavit Norte, el cual dejó como saldo una mujer fallecida y un hombre lesionado.

Acerca de dicho suceso, el gobierno de Cuautitlán Izcalli informó que después de recibir el reporte a través del sistema de videovigilancia C4, agentes de la policía fueron al lugar y encontraron a dos personas con lesiones.

Fueron los servicios de emergencia los encargados de brindarles la atención médica prehospitalaria y luego fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica.

“La zona fue asegurada por personal policial mientras las autoridades correspondientes realizan las diligencias necesarias para esclarecer los hechos”, indicó la autoridad local sobre estos hechos.

La mujer que resultó herida por proyectil de arma de fuego murió en el traslado a un nosocomio, mientras que del varón, se dio a conocer que es la misma persona que fue baleada la semana pasada, también en Infonavit Norte.

