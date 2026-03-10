Más Información

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; se espera mala calidad del aire este miércoles 11 de marzo

Estrenan documental sobre Helioflores en la Cineteca Nacional; el caricaturista pide que se mantenga la caricatura política y no se use IA

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.- Un ocurrió en la Unidad Habitacional Infonavit Norte, el cual dejó como saldo una mujer fallecida y un hombre lesionado.

Acerca de dicho suceso, el gobierno de informó que después de recibir el reporte a través del sistema de videovigilancia C4, agentes de la policía fueron al lugar y encontraron a dos personas con lesiones.

Fueron los servicios de emergencia los encargados de brindarles la atención médica prehospitalaria y luego fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica.

“La zona fue asegurada por personal policial mientras las autoridades correspondientes realizan las diligencias necesarias para esclarecer los hechos”, indicó la autoridad local sobre estos hechos.

La mujer que resultó herida por proyectil de arma de fuego murió en el traslado a un nosocomio, mientras que del varón, se dio a conocer que es la misma persona que fue baleada la semana pasada, también en Infonavit Norte.

