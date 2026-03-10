Alimentación para el Bienestar Edomex; así puedes registrarte en línea al programa

La administración del Estado de México, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, formalizó el inicio del proceso de registro y renovación para el programa Alimentación para el Bienestar 2026.

Esta iniciativa busca dar continuidad al soporte nutricional de las ciudadanas mexiquenses que se encuentran en el rango de edad de los 50 a los 64 años, priorizando a aquellas en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con las reglas de operación vigentes, este programa no solo contempla la entrega de insumos básicos, sino que se articula como un sistema de atención que incluye asesoría jurídica, psicológica y nutricional.

La Secretaría de Bienestar del Estado de México continúa con la distribución de canastas alimentarias a mujeres beneficiarias de 50 a 64 años Foto: Captura de pantalla en Facebook

Requisitos y procedimiento técnico para el registro de beneficiarias

El proceso de inscripción se ha dividido en dos etapas fundamentales: la gestión digital y la validación presencial. Según lo estipulado por la Secretaría de Bienestar del Estado de México, las interesadas deben realizar primero una carga de datos en el portal oficial (sistemasbienestar.edomex.gob.mx).

En dicha plataforma, las usuarias tienen la responsabilidad de confirmar su identidad mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP) y actualizar sus medios de contacto para recibir notificaciones oficiales.

Una vez finalizada la etapa virtual, el sistema genera un comprobante de registro que indica el módulo físico al que la solicitante debe acudir. Para concluir el trámite satisfactoriamente, es imperativo presentar la siguiente documentación en original y copia:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte o documento de identidad oficial).

CURP (preferentemente biométrica).

Comprobante de domicilio (con una antigüedad no mayor a seis meses).

Formato de Manifiesto de Permanencia de Alimentación Bienestar 2026.

Formato de compromiso para la realización de actividades para el bienestar.

para la realización de actividades para el bienestar. Es fundamental señalar que el cumplimiento de estas actividades de desarrollo social es un requisito indispensable para mantener la vigencia dentro del padrón de beneficiarias.

¡Ya está abierto el registro de #AlimentaciónParaElBienestar!

Con este programa, apoyamos a mujeres de 50 a 64 años que más lo necesitan.

Con este programa, apoyamos a mujeres de 50 a 64 años que más lo necesitan.

Plazos legales y publicación de resultados oficiales

La ventana de oportunidad para realizar el trámite es breve. Las autoridades han fijado el miércoles 18 de marzo como la fecha límite definitiva para completar el registro en línea. La omisión de este paso administrativo podría resultar en la baja automática del padrón, impidiendo el acceso a las hasta seis entregas de canastas alimentarias proyectadas para el resto del año.

Posterior a la recepción de documentos, la Secretaría de Bienestar llevará a cabo un proceso de validación interna. Los resultados finales, que determinarán quiénes continuarán dentro del programa para el ciclo 2026, serán publicados del miércoles 25 al martes 31 de marzo.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la implementación de programas de transferencias en especie es una herramienta crítica para combatir la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad en zonas urbanas y rurales con altos índices de rezago.

Este esfuerzo institucional se alinea con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, específicamente en lo que respecta a la seguridad alimentaria. Las beneficiarias que logren completar el proceso no solo recibirán el apoyo físico, sino que contarán con el respaldo de servicios profesionales diseñados para fortalecer su autonomía y salud integrar lo antes posible.

