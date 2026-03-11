Más Información

Toluca, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga la probable participación de Jesús Fernando “N”, Carolina “N” y Diego “N”, en diversos hechos en contra de al menos cuatro víctimas, dos de ellas que perdieron la vida, los hechos se registraron a partir de realizados entre los años 2013 y 2024, algunos de estos incluso, practicados en una clínica que no contaba con las certificaciones correspondientes para albergar este tipo de cirugías.

Actos de investigación establecieron que la víctima ingresó de manera programada a la , ubicada en la colonia Electricistas del municipio de Toluca, con la finalidad de someterse a una cirugía estética consistente en liposucción y mamoplastia de aumento.

El procedimiento quirúrgico fue realizado por los médicos Jesús Fernando “N”, Carolina “N” y Diego Humberto “N”, quienes participaron en la planeación, ejecución y atención postoperatoria del acto médico.

A través de las periciales médicas se pudo establecer que previo al desarrollo del procedimiento, los médicos omitieron realizar una valoración preoperatoria integral y un plan pre quirúrgico, aún cuando se trataba de una paciente con alto riesgo anestésico-quirúrgico, y decidieron llevar a cabo tres procedimientos estéticos complejos y prolongados (liposucción con lipotransferencia, plastia umbilical y colocación de implantes mamarios), a pesar de que los registros previos señalaban que sólo llevarían a cabo uno de estos.

Durante el desarrollo del procedimiento quirúrgico, los ahora detenidos habrían practicado maniobras invasivas propias de la liposucción y la colocación de implantes mamarios, intervenciones que aumentan los riesgos anestésicos y quirúrgicos.

Investigan presunta participación de tres personas en cirugía estética de 4 personas, donde murieron dos; no contaban con certificaciones. Foto: Especial.
Dichas maniobras derivan en complicaciones posteriores en el estado de salud de la paciente, como consecuencia de dichas omisiones, el 16 de octubre la víctima falleció por tromboembolia pulmonar secundaria a liposucción y colocación de implantes mamarios, según se estableció en la necropsia correspondiente.

Cabe señalar que, derivado de una investigación diversa, el 19 de abril de 2024 la Autoridad Judicial dictó sentencia condenatoria en contra de Jesús Fernando “N”, Carolina “N” y Diego Humberto “N” por el delito de lesiones cometidas por culpa, imponiéndoles una pena de 7 años, 7 meses y 15 días de prisión, así como el pago de 844,598.87 pesos por reparación del daño material, 89,620 pesos por daño moral, multa de 6,721.50 pesos, amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos y civiles. Asimismo, se ordenó la del ejercicio profesional; no obstante, mediante la interposición de un amparo, los sentenciados han mantenido temporalmente sus derechos para ejercer la profesión hasta en tanto se resuelva dicho juicio.

Mediante informe del subdirector Ejecutivo de Autorizaciones en Servicios de Salud, se estableció que la “Clínica Santa Teresa Atención Médica y Quirúrgica” no contaba con certificación ni autorización sanitaria para realizar cirugías estéticas, circunstancia que era conocida por los investigados.

