Ecatepec, Méx.-Elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec y Fuerza de Tarea Marina realizaron un operativo para el traslado de 11 personas que supuestamente integraban grupos dedicados a la invasión de propiedades.

En total suman ya 29 detenidos por la Policía Municipal de Ecatepec por su probable participación en el delito de despojo, en lo que va del año.

Los 11 sujetos fueron aprehendidos por la corporación local en dos hechos distintos, luego de que ingresaron a dos viviendas en las colonias Luis Donaldo Colosio y Valle de Aragón, este último inmueble que estaba asegurado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y los implicados quebrantaron sellos.

Siete hombres y una mujer fueron detenidos por elementos del Sector 1 tras ingresar por la fuerza a un domicilio y, al realizarles una revisión preventiva, les hallaron un chaleco balístico negro, dos armas de fuego con cartuchos útiles y un panel balístico.

Por este motivo fueron detenidos Ernesto “N”, Johan José “N”, Juan Alberto “N” -de origen venezolano-, Eber Elías “N”, Erika Margarita “N”, Pablo Iván “N, Alberto “N” y Neftali “N” quienes fueron presentados ante la Fiscalía Especializada en Despojos.

Uno de los detenidos, Neftali “N”, identificado como líder de mototaxistas, contaba con una orden de aprehensión vigente de mayo del 2023, de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y quien al parecer también estaría relacionado con el grupo criminal USON y el cobro de cuotas a comerciantes y taxistas, e incendios de comercios.

También fueron ingresados al reclusorio Edgar Tomás “N”, Cristopher Enrique “N” y Edwin Hasam “N”, detenidos por policías del Sector 23 en el interior de una vivienda en la colonia Valle de Aragón, asegurada por la Fiscalía Mexiquense por el delito de despojo y quienes habrían realizado quebrantamiento de sellos.

