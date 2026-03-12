Chalco, Méx.-Un juez de control del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a José Antonio “N”, conocido como "El Negro", por el delito de homicidio en grado de tentativa, luego de que el 22 de febrero él y otro individuo habrían arrojado una bomba molotov y rociaron líquido inflamable dentro de una tienda de conveniencia en Valle de Chalco.

El ataque dejó al niño Henry, de 2 años, con quemaduras en el 80% del cuerpo; su padre, Carlos Noé Gómez, también resultó lesionado, al igual que una tercera persona, Roberto Rojas. El menor permanece en estado delicado y grave en un hospital, con pronóstico reservado tras varias intervenciones quirúrgicas.

El Ministerio Público presentó al imputado como coautor material. Durante su declaración ante la Policía de Investigación, José Antonio “N” afirmó que una persona llamada Miguel les ofreció 8 mil pesos para cometer actos vandálicos, en represalia por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido ese mismo día 22 de febrero en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

La caída del capo desató una ola de violencia en varios estados, con narcobloqueos, quema de vehículos y ataques a comercios.

En el video de las cámaras de seguridad se observa cómo José Antonio “N” y su cómplice Irvin ingresan al establecimiento. El imputado grita “Ya valieron, se van a morir” antes de lanzar el artefacto y rociar combustible sobre los anaqueles y directamente sobre el niño y su padre.

El padre declaró que ese día entró a comprar una gelatina; mientras pagaba, dos sujetos encapuchados y con cubrebocas prendieron fuego al lugar. Intentó proteger a su hijo, pero las llamas se propagaron con rapidez.

Una vecina que compraba tamales en el sitio reconoció al agresor: lo vio toser y quitarse momentáneamente el cubrebocas. Inicialmente dudó en denunciar por miedo, pero el propio José Antonio “N” la buscó y amenazó con dañar a sus hijos si hablaba. Eso la llevó a acudir a las autoridades.

El juez fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria y dictó prisión preventiva en el penal de Chalco. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha capturado a cuatro de los implicados en el ataque, pero las indagatorias ministeriales determinaron que habrían sido siete los presuntos responsables.

