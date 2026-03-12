Toluca, Méx. - La Comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobó reformas al Código Civil del Estado de México para agilizar la resolución de solicitudes de cambio de nombre.

Si bien, desde el 2014 la legislación estatal ya prevé la posibilidad de que las personas puedan cambiar el sustantivo propio de forma administrativa sin necesidad de acudir a un procedimiento judicial, la propuesta presentada por la diputada Elena García Martínez (Morena) busca acortar los tiempos de resolución de las solicitudes de cambio de nombre, para establecer un plazo máximo de 15 días hábiles para el dictamen y de dos días hábiles siguientes para la anotación en el acta de nacimiento.

“El esperar entre 60 y 90 días una resolución ocasiona una merma irreparable en los derechos como puede ser el acceso a un programa social, obtener una pensión, un trámite escolar o un derecho sucesorio, por eso es de suma importancia que este procedimiento administrativo se pueda resolver en un periodo menor”, señaló la legisladora.

Comisiones del Edomex agilizan cambios de nombres peyorativos; en poco más de un año registran 132 modificaciones. Foto: Especial.

Lee también Abre centro de reacción rápida en Tepotzotlán

Refirió que el cambio de nombre se podrá realizar por dos causas específicas: por la afectación a su dignidad humana como consecuencia de la exposición al ridículo al tratarse de nombres peyorativos que ocasionan burlas como Agapito, Herculano, Tinker Bell, Jordán, por mencionar algunos; y por variaciones en las actas de nacimiento como en los nombres de María, José y Francisco, considerando en sus actas sólo sus abreviaturas como Ma., J. o Fco., incluso la adopción de un nombre diferente en el cual las personas utilizaron durante toda su vida generando actos oficiales y que hoy les es necesario adecuar a su acta de nacimiento.

La diputada Miriam Silva Mata (PVEM) refirió que este trámite de reasignación también permitirá beneficiar a personas de la diversidad sexual, avanzando hacia una justicia pronta y expedita, mientras que su homóloga Emma Álvarez Villavicencio (PAN) señaló que más del 57 por ciento de las personas que realizan trámites gubernamentales consideran que estos son complicados, tardados y cansados, por lo cual, la medida ayudaría a mejorar esta percepción.

Como dato, tan sólo de septiembre de 2023 a noviembre de 2024, el Registro Civil mexiquense registró 132 cambios de nombre sin afectar los apellidos; 26 por afectación a la dignidad humana, siendo Alexa, Carol, Messi, Feliciano y Ancksunamun, los más comunes y 106 cambiaron su nombre porque a lo largo de su vida se han identificado con otro diferente al registrado en sus actas de nacimiento.

Lee también Atrapan a otro por incendio a tienda en Valle de Chalco

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr