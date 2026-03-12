Naucalpan, Méx.— La Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) inició trabajos de mantenimiento en la red de drenaje de Periférico Norte, como parte de las acciones vinculadas con la reconstrucción de esta vía.

El programa prevé el desazolve de 100 kilómetros lineales del sistema de drenaje para mantener la capacidad adecuada de conducción de agua y disminuir riesgos en la temporada de lluvias.

De acuerdo con la CAEM, las labores incluyen retiro de sedimentos, basura y residuos acumulados en tuberías, los cuales reducen el flujo del agua dentro de la red y generan obstrucción en el sistema.

Los trabajos los encabeza personal del grupo Tláloc, quienes realizan sondeos y la extracción de residuos. La intervención se efectúa por la noche para un mejor acceso a los pozos de visita, bocas de tormenta, rejillas y descargas pluviales, indica la Comisión.

El Gobierno del Estado de México reportó que, hasta la fecha, se lleva un avance de 68% en los trabajos de reconstrucción, lo que equivale a 77 de los 108 kilómetros contemplados en la obra.