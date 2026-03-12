Tepotzotlán, Méx.— En el Barrio de La Luz el gobierno municipal inauguró una subestación de protección civil para atender de manera inmediata incendios en los pueblos altos y en la Sierra de Tepotzotlán.

Rodolfo Andrade Ortega, coordinador de Protección Civil y Bomberos, informó en entrevista que de enero a lo que va de marzo de este año, los vulcanos municipales han participado en el sofocamiento de 12 incendios forestales fuertes en la Sierra de Tepotzotlán, los cuales causaron daños en 80 hectáreas.