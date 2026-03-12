Más Información

En narconómina de “El Mencho”, policía creada por Lemus; aparecen pagos por 400 mil pesos

“Layda Sansores vive en un autismo político”; charla con Alberto Abud, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche

Batean reforma; hoy Sheinbaum manda Plan B electoral

“La violencia comienza desde la Fiscalía”; Madre de Ivanna, víctima de abuso sexual, narra revictimización institucional

Se echan la culpa por permisos para demoler

EU inicia investigaciones comerciales a México y 12 socios más; busca prácticas desleales y exceso de producción

Tepotzotlán, Méx.— En el Barrio de La Luz el gobierno municipal inauguró una subestación de protección civil para atender de manera inmediata incendios en los pueblos altos y en la Sierra de Tepotzotlán.

Rodolfo Andrade Ortega, coordinador de Protección Civil y Bomberos, informó en entrevista que de enero a lo que va de marzo de este año, los vulcanos municipales han participado en el sofocamiento de 12 incendios forestales fuertes en la Sierra de Tepotzotlán, los cuales causaron daños en 80 hectáreas.

