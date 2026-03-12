Amanalco, Méx.— Los dragones o combatientes de incendios forestales de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), realizan quemas controladas previo a la temporada de sequía, para evitar incendios de gran intensidad que acaben con el arbolado adulto.

“Estos trabajos se realizan para la reducción de combustibles, en este caso son combustibles ligeros como los pastizales y el segundo objetivo es la protección de los recursos forestales que tenemos que son básicamente nuestros bosques”, señaló Miguel Ángel Romero Mora, director de Protección Forestal de la Protectora de Bosques del Estado de México.

Mediante equipo especializado y trazando una zona específica los combatientes hacen brechas cortafuego que consisten en la remoción de material combustible que en este caso es el pastizal.

“Todos estos trabajos se realizarán en aquellas zonas que nosotros conocemos como fronteras agrícolas y forestales en las cuales puede ocurrir un riesgo mayor por la ocurrencia de algún incendio”, refirió Romero Mora.

Para que el personal tenga un acceso adecuado y oportuno en un incendio, se realiza un trabajo previo que consiste en poda de combustible ligero, acomodo de material pesado, además de dar mantenimiento a caminos que conducen a las zonas boscosas.

“Tenemos que trabajar para la elaboración de las quemas o cinturones negros con las condiciones meteorológicas adecuadas: básicamente tenemos que respetar un umbral que no debe rebasar por encima de los 30 grados celsius y por encima de los 30 kilómetros por hora de velocidad del viento, entonces observamos las condiciones meteorológicas del momento” detalló.

De acuerdo con Probosque, los municipios que reportan el mayor número de incendios son: Tlalmanalco, Amecameca, Ixtapaluca, Chalco, Acambay, Valle de Bravo y Amanalco.

Actualmente para combatir los incendios en el Estado de México la Protectora de Bosques cuenta con más de 250 elementos en campo, entre técnicos combatientes, radio operadores, expertos en información geográfica así como personal administrativo.

“(...) Gracias a la organización y capacitación que han recibido [las brigadas] han logrado atacar de manera oportuna los incendios forestales y más bien combaten los conatos y prevén que éstos se conviertan en incendios forestales”, agregó el funcionario del Estado de México.