A 91 días de la , la Secretaría de Turismo capitalina presentó “Xoli”, un chatbot al que se puede acceder por medio de WhatsApp para ayudar a los turistas en su visita a la Ciudad de México.

Esta herramienta ayudará a sobre movilidad, gastronomía, cultura, turismo y datos sobre el Mundial de la FIFA 2026.

Entre las funciones de “Xoli”, un carismático ajolote rosa con cachucha y cámara al cuello, destacan las siguientes: orientar a las y los visitantes de la ciudad; además, es una guía experta local, capaz de mantener conversaciones en español e inglés.

Mundial 2026: Así es “Xoli”, el chatbot que guiará a turistas en visita por la CDMX; así puedes descargarlo en tu celular. Foto: Especial.
Este chatbot funciona con árboles de decisiones e , lo que significa que las personas que lo consulten pueden escribir preguntas abiertas que “Xoli” responderá o navegar mediante el menú interactivo.

Así puedes descargar a Xoli en tu celular

Acceder al nuevo chatbot “Xoli” es sencillo, únicamente debes seguir los siguientes pasos:

  • Agrega el número 55 6565 9395 en WhatsApp
  • Escribe “hola”
  • Selecciona el idioma en el que quieres que te brinde la información (español o inglés)
  • Escoge la categoría sobre la que quieres información o habla con “Xoli”
Mundial 2026: Así es “Xoli”, el chatbot que guiará a turistas en visita por la CDMX; así puedes descargarlo en tu celular. Foto: Especial.
También puedes acceder al chatbot a través de la página mexicocity.cdmx.gob.mx

