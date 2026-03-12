A 91 días de la Copa del Mundo 2026, la Secretaría de Turismo capitalina presentó “Xoli”, un chatbot al que se puede acceder por medio de WhatsApp para ayudar a los turistas en su visita a la Ciudad de México.

Esta herramienta ayudará a facilitar información sobre movilidad, gastronomía, cultura, turismo y datos sobre el Mundial de la FIFA 2026.

Entre las funciones de “Xoli”, un carismático ajolote rosa con cachucha y cámara al cuello, destacan las siguientes: orientar a las y los visitantes de la ciudad; además, es una guía experta local, capaz de mantener conversaciones en español e inglés.

Mundial 2026: Así es “Xoli”, el chatbot que guiará a turistas en visita por la CDMX; así puedes descargarlo en tu celular. Foto: Especial.

Este chatbot funciona con árboles de decisiones e Inteligencia Artificial, lo que significa que las personas que lo consulten pueden escribir preguntas abiertas que “Xoli” responderá o navegar mediante el menú interactivo.

Así puedes descargar a Xoli en tu celular

Acceder al nuevo chatbot “Xoli” es sencillo, únicamente debes seguir los siguientes pasos:

Agrega el número 55 6565 9395 en WhatsApp

en WhatsApp Escribe “hola”

Selecciona el idioma en el que quieres que te brinde la información (español o inglés)

Escoge la categoría sobre la que quieres información o habla con “Xoli”

También puedes acceder al chatbot a través de la página mexicocity.cdmx.gob.mx

