Confirman que no habrá estacionamiento en el Estadio Azteca para México contra Portugal

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, enfrentará este sábado 28 de marzo su prueba más exigente de cara al debut en la próxima Copa del Mundo, al medirse en la cancha del Estadio Azteca ante la Selección de Portugal.

El conjunto europeo arribará a territorio mundialista con algunas ausencias, como parte de su gira por el continente americano durante la Fecha FIFA.

El encuentro se disputará en el renovado Coloso de Santa Úrsula, escenario que servirá como marco para su reinauguración oficial, previo al partido inaugural del torneo mundialista, en el que el Tricolor se enfrentará a Sudáfrica. Para los asistentes, el evento promete varias novedades y sorpresas tras el proceso de remodelación del inmueble.

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Luego de una alta demanda de boletos impulsada inicialmente por la expectativa de ver a Cristiano Ronaldo, quien finalmente no estará presente debido a una lesión, así como por el incremento en los precios de consumo dentro del estadio, se dio a conocer una noticia que ha generado inconformidad entre los aficionados.

La cancha que posteriormente albergará los partidos de América y Cruz Azul en la Liga MX no contará con estacionamiento habilitado para este compromiso, lo que obligará a los asistentes a buscar alternativas de transporte para acudir al duelo ante el representativo portugués.

"El acceso vehicular estará restringido únicamente a vehículos autorizados, incluidos los de los habitantes de la zona (tránsito local), por lo que te invitamos a planear tu llegada con anticipación y utilizar las alternativas de transporte disponibles", se puede leer en el comunicado compartido por la Federación Mexicana de Futbol.

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Además, el texto agrega que solamente podran tener acceso a la zona las personas con boleto, ya que todo se mantendrá cerrado un kilómetro a la redonda.

"Además, por cuestiones de logística las autoridades han dispuesto un operativo de seguridad en la periferia del Estadio (“Última milla” *) por lo que sólo tendrán acceso los habitantes de la zona y las personas que cuenten con boletos para el juego. En virtud de lo anterior, toma tu tiempo y planea tus rutas tanto vehiculares como peatonales".