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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará dispositivo de seguridad y vigilancia con motivo del partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal, que se llevará a cabo el sábado 28 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Coyoacán.
Como parte del operativo “Estadio Seguro”, se desplegarán más de 4 mil 600 elementos policiales, apoyados con drones, ambulancias, motoambulancias y un helicóptero, con el objetivo de salvaguardar la integridad de asistentes, trabajadores y participantes. Además, 2 mil efectivos de la Policía Auxiliar reforzarán la vigilancia en accesos, gradas y zonas internas, así como en la prevención de la reventa de boletos.
En materia de vialidad, 800 policías de tránsito, junto con patrullas y grúas, realizarán cortes, desvíos y labores de movilidad en las inmediaciones del estadio. Asimismo, se habilitarán puntos de descenso para taxis por aplicación en Viaducto Tlalpan y calzada Acoxpa, así como en Acoxpa y Las Torres.
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Las autoridades recomendaron a los asistentes considerar los objetos permitidos y no permitidos para agilizar el ingreso, además de seguir medidas básicas como usar ropa cómoda, ubicar salidas de emergencia, respetar señalizaciones y evitar portar objetos prohibidos.
¿Cuáles serán los objetos no permitidos al partido?
De acuerdo con la SSC los objetos de los cuales no se permitirá el ingreso son:
- Carteles, mantas o banderas con mensajes ofensivos, discriminatorios o que inciten a la violencia
- Palos, tubos, astas, herramientas, bastón para celular u objetos que puedan lanzarse
- Alcohol, botellas, latas, termos, hielos o alimentos externos
- Objetos para formar figuras en las gradas sin autorización
- Armas, objetos punzocortantes, explosivos, pirotecnia o sustancias peligrosas
- Banderas o mantas monumentales
- Drogas o sustancias ilegales
- Animales de compañía, excepto de asistencia
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¿Cuáles serán los objetos permitidos al partido?
Por otro lado, los objetos permitidos son:
- Boleto válido (físico o digital)
- Cámara personal (no profesional)
- Lentes, gorras o sombrero, protector solar e higiene personal
- Bolsas pequeñas (transparentes)
- Banderas pequeñas sin asta o carteles sin estructuras rígidas.
- Medicamentos (con receta), artículos médicos y alimentos para bebé
Finalmente, la SSC exhortó a la ciudadanía a atender las indicaciones del personal de seguridad y, en caso de emergencia, solicitar apoyo a través de la aplicación “G” o con el oficial más cercano.
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mahc/LL
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