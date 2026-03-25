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La () implementará dispositivo de seguridad y vigilancia con motivo del , que se llevará a cabo el sábado 28 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Coyoacán.

Como parte del operativo “Estadio Seguro”, se desplegarán más de 4 mil 600 elementos policiales, apoyados con drones, ambulancias, motoambulancias y un helicóptero, con el objetivo de salvaguardar la integridad de asistentes, trabajadores y participantes. Además, 2 mil efectivos de la reforzarán la vigilancia en accesos, gradas y zonas internas, así como en la prevención de la reventa de boletos.

En materia de vialidad, 800 policías de tránsito, junto con patrullas y grúas, realizarán cortes, desvíos y labores de movilidad en las inmediaciones del estadio. Asimismo, se habilitarán puntos de descenso para taxis por aplicación en Viaducto Tlalpan y calzada Acoxpa, así como en Acoxpa y Las Torres.

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Las autoridades recomendaron a los asistentes considerar los objetos permitidos y no permitidos para agilizar el ingreso, además de seguir medidas básicas como usar ropa cómoda, ubicar salidas de emergencia, respetar señalizaciones y evitar portar objetos prohibidos.

¿Cuáles serán los objetos no permitidos al partido?

De acuerdo con la SSC los objetos de los cuales no se permitirá el ingreso son:

  • Carteles, mantas o banderas con mensajes ofensivos, discriminatorios o que inciten a la violencia
  • Palos, tubos, astas, herramientas, bastón para celular u objetos que puedan lanzarse
  • Alcohol, botellas, latas, termos, hielos o alimentos externos
  • Objetos para formar figuras en las gradas sin autorización
  • Armas, objetos punzocortantes, explosivos, pirotecnia o sustancias peligrosas
  • Banderas o mantas monumentales
  • Drogas o sustancias ilegales
  • Animales de compañía, excepto de asistencia

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¿Cuáles serán los objetos permitidos al partido?

Por otro lado, los objetos permitidos son:

  • Boleto válido (físico o digital)
  • Cámara personal (no profesional)
  • Lentes, gorras o sombrero, protector solar e higiene personal
  • Bolsas pequeñas (transparentes)
  • Banderas pequeñas sin asta o carteles sin estructuras rígidas.
  • Medicamentos (con receta), artículos médicos y alimentos para bebé

Finalmente, la SSC exhortó a la ciudadanía a y, en caso de emergencia, solicitar apoyo a través de la aplicación “G” o con el oficial más cercano.

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mahc/LL

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