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La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) informó sobre los avances de la renovación integral y medioambiental del Embarcadero de Cuemanco, en la alcaldía Xochimilco, que cuenta con una inversión de 89 millones de pesos y es un punto principal turístico rumbo al mundial de este año.
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En redes sociales, la dependencia informó que “Avanzan los trabajos de renovación en el Embarcadero de Cuemanco, con el objetivo de transformar este espacio y ofrecer una mejor experiencia a las y los visitantes. Próximamente, será posible recorrerlo, disfrutar de sus instalaciones y fortalecer el vínculo con la naturaleza”.
Los trabajos consisten en la rehabilitación de 700 metros de camellones, donde se encuentran 74 locales comerciales, desde la entrada de Periférico hasta el Área Natural Protegida de Ejidos de San Gregorio y Xochimilco.
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El embarcadero se encuentra abierto al público, y a la par se ejecutan los trabajos, por lo que puede ser visitado por el turismo.
Los trabajos consisten en la mejora de la plataforma del mercado de comidas, donde estarán 74 locales comerciales.
Se instalaron 62 pilotes para reforzar la estructura del lugar se encuentran a una profundidad de 12 metros. La estructura es de acero y continúa en proceso del colado de concreto de las trabes.
afcl
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