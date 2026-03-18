A 85 días del Mundial de junio próximo, la administración capitalina alista 316 canchas de futbol nuevas o rehabilitadas por toda la Ciudad de México. Hasta ahora, únicamente se han inaugurado 13, pero más de 200 están listas para su apertura al público, de acuerdo con el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto.

Los capitalinos ya pueden disfrutar de las primeras canchas abiertas al público en las siguientes ubicaciones: en el Deportivo Magdalena Mixiuhca, donde se habilitaron cuatro; en el Parque Alegría de la alcaldía Iztacalco, con dos; en el pueblo de San Lucas en Xochimilco, otras dos; además de otras cinco que se abrieron esta semana en Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa.

Se trata de canchas de distintos tamaños y superficies para futbol 11, futbol 7, futbol rápido y otras son multicancha.

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Clara Brugada prometió la instalación de 300 canchas de futbol en toda la CDMX con motivo del Mundial 2026. (Foto: especial)

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Iztapalapa será la demarcación donde se habilitarán más canchas, con 60 por todo el territorio; en Gustavo A. Madero se habilitarán 48; en Venustiano Carranza serán 28; en Iztacalco serán 27; y en Cuauhtémoc serán 21.

Álvaro Obregón tendrá 14; Azcapotzalco 8; Benito Juárez, 9; Coyoacán 7; Cuajimalpa 10; Magdalena Contreras, 9; Miguel Hidalgo, 11; Milpa Alta 8; Tláhuac 14; y Xochimilco 19.

Aunque no se han dado a conocer todas las ubicaciones de estas canchas, el Gobierno de la CDMX adelantó que algunas estarán en el Pilares Jalalpa, en Álvaro Obregón; en San Jerónimo Ledice, La Magdalena Contreras; en la colonia Atlampa, en la Cuauhtémoc; y en la Plaza Cívica del Carmen, en Venustiano Carranza, por dar algunos ejemplos.

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