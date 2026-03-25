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La alcaldía Tlalpan informó que comercios ambulantes permanecerán de manera temporal sobre y Avenida de las Torres, con la finalidad de no afectar la movilidad y permitir el libre tránsito en la zona.

Precisa que la decisión se tomó como resultado de las mesas de trabajo encabezadas por el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Tlalpan, y con motivo de los trabajos de remodelación del y sus inmediaciones.

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La diputada del PAN, Daniela Álvarez denunció en redes sociales la instalación de cerca de 20 puntos fijos de que estaban instalados sobre Calzada de Acoxpa.

“Primero, nos "presumieron" que habían quitado TODOS los puestos ambulantes del Estadio Azteca; hoy amanecimos con más de 20 puestos NUEVOS financiados por ¿@GobCDMX o @TlalpanAl? NO VAMOS A PERMITIR ESTA ARBITRARIEDAD. Las vecinas y vecinos estamos listos para tomar las calles, si es que el gobierno pretende secuestrarlas. Estamos hartos de coladeras tapadas, de calles sucias, invadidas e inseguras”, señaló.

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dmrr/cr

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