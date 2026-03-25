En esta temporada de Cuaresma y Semana Santa, los romeritos se mantienen como el platillo estrella de la cocina tradicional, resultado de una herencia de saberes que se ha transmitido por generaciones.

Para esta temporada, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), a través de la DGCORENADR, impulsa la producción y comercialización de más de mil toneladas de romerito procedentes de productores del suelo de conservación. Este alimento sigue presente en los hogares mexicanos con un alto valor nutrimental, al ser fuente de hierro, calcio y vitaminas.

Este año, el trabajo de más de 150 productoras y productores, junto con los apoyos del Programa Altépetl Bienestar a través de la DGCORENADR, ha permitido fortalecer la producción de romeritos en una superficie de 560 mil metros cuadrados. Entre estos apoyos se encuentran ayudas mensuales, entrega de composta, capacitaciones y estrategias de comercialización.

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En el suelo de conservación, la producción de romeritos se desarrolla en 293 unidades de producción, lo que da cuenta de la relevancia de este cultivo en la actividad agrícola de la zona y de su permanencia como parte fundamental de las prácticas productivas que se mantienen año con año.

Los romeritos forman parte de una tradición ancestral vinculada a los pueblos lacustres del suelo de conservación, que los preparaban con ahuautle, pequeños huevecillos de mosco acuático de sabor salado. Con el tiempo, este platillo se integró a la cocina de Semana Santa, ya que durante la época colonial se popularizó en los conventos por no contener carne y elaborarse con ingredientes de la región como papa, nopales y mole, dando origen al tradicional “revoltijo”.

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