Más Información

Previo a votación de Plan B, Yeidckol Polevnsky y Yunes Márquez piden licencia; son del PT y Morena

Previo a votación de Plan B, Yeidckol Polevnsky y Yunes Márquez piden licencia; son del PT y Morena

EU lanza nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe; acumula más de 150 muertos en ofensiva regional

EU lanza nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe; acumula más de 150 muertos en ofensiva regional

EN VIVO: Alianza de la 4T a prueba rumbo a dar beneplácito a Plan B electoral; sigue aquí el minuto a minuto

EN VIVO: Alianza de la 4T a prueba rumbo a dar beneplácito a Plan B electoral; sigue aquí el minuto a minuto

Detienen en Sudáfrica a reportero mexicano Julio Ibáñez; ya fue liberado

Detienen en Sudáfrica a reportero mexicano Julio Ibáñez; ya fue liberado

Diputados avalan en lo general eliminar “pensiones doradas”; continúa discusión en lo particular

Diputados avalan en lo general eliminar “pensiones doradas”; continúa discusión en lo particular

Senado aprueba ingreso de 35 militares de EU con armamento a México; capacitarán a marinos en seguridad rumbo al Mundial

Senado aprueba ingreso de 35 militares de EU con armamento a México; capacitarán a marinos en seguridad rumbo al Mundial

Con motivo de la Semana Santa, policías de implementarán un dispositivo en las inmediaciones del mercado de mariscos , de la Central de Abastos, en .

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina () informó que serán 150 elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito los que vigilarán la seguridad personal y patrimonial de quienes asistan a comprar productos en el mercado de mariscos, así como para garantizar el libre tránsito de peatones y automovilistas.

Los oficiales estarán apoyados por 10 unidades, dos grúas y 10 motopatrullas.

Policías de Tránsito implementarán un dispositivo de seguridad en las inmediaciones del mercado de mariscos La Nueva Viga por Semana Santa. Foto: Especial
Policías de Tránsito implementarán un dispositivo de seguridad en las inmediaciones del mercado de mariscos La Nueva Viga por Semana Santa. Foto: Especial

Lee también

El operativo comenzará en las primeras horas del jueves 26 de marzo y concluirá hasta el término de las actividades del domingo 09 de abril.

Asimismo, los uniformados evitarán que los coches se estacionen en doble fila afuera del mercado.

La SSC mencionó que conforme a la afluencia en el mercado se confinarán los carriles laterales para el ascenso y salida de los usuarios en las avenidas Canal de Río Churubusco y el Eje 5 Sur Santa María Purísima; México Hualquila de Churubusco al Eje 6 Sur; del Puente del Eje 6 Sur y el Eje 3 Oriente; Eje 6 Sur y Pescaderías; Eje 6 Sur y De La Cruz; Eje 6 Sur y San Ignacio; y el Eje 6 Sur de Canal de Churubusco a Javier Rojo Gómez.

Lee también

Por lo anterior se invitó a respetar las indicaciones del personal de Tránsito, disminuir la velocidad y ceder el paso a los peatones.

Las Policía capitalina compartió la lista de alternativas viales:

  • Anillo Periférico
  • Eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez
  • Canal de Río Churubusco
  • Circuito Interior
  • Canal de Tezontle
  • Leyes de Reforma
  • Calzada Ermita Iztapalapa
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]