Con motivo de la Semana Santa, policías de Tránsito implementarán un dispositivo en las inmediaciones del mercado de mariscos La Nueva Viga, de la Central de Abastos, en Iztapalapa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que serán 150 elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito los que vigilarán la seguridad personal y patrimonial de quienes asistan a comprar productos en el mercado de mariscos, así como para garantizar el libre tránsito de peatones y automovilistas.

Los oficiales estarán apoyados por 10 unidades, dos grúas y 10 motopatrullas.

Policías de Tránsito implementarán un dispositivo de seguridad en las inmediaciones del mercado de mariscos La Nueva Viga por Semana Santa. Foto: Especial

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El operativo comenzará en las primeras horas del jueves 26 de marzo y concluirá hasta el término de las actividades del domingo 09 de abril.

Asimismo, los uniformados evitarán que los coches se estacionen en doble fila afuera del mercado.

La SSC mencionó que conforme a la afluencia en el mercado se confinarán los carriles laterales para el ascenso y salida de los usuarios en las avenidas Canal de Río Churubusco y el Eje 5 Sur Santa María Purísima; México Hualquila de Churubusco al Eje 6 Sur; del Puente del Eje 6 Sur y el Eje 3 Oriente; Eje 6 Sur y Pescaderías; Eje 6 Sur y De La Cruz; Eje 6 Sur y San Ignacio; y el Eje 6 Sur de Canal de Churubusco a Javier Rojo Gómez.

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Por lo anterior se invitó a respetar las indicaciones del personal de Tránsito, disminuir la velocidad y ceder el paso a los peatones.

Las Policía capitalina compartió la lista de alternativas viales:

Anillo Periférico

Eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez

Canal de Río Churubusco

Circuito Interior

Canal de Tezontle

Leyes de Reforma

Calzada Ermita Iztapalapa

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