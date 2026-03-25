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Tlalnepantla, Méx.- A partir del sábado 28 de marzo y hasta el 25 de abril se realizarán trabajos de mantenimiento en la Línea 2 (Verde) del , lo que provocará la en algunas estaciones.

En la primera etapa, que se llevará a cabo del 28 de marzo al jueves 2 de abril, se interrumpirá el servicio de manera provisional en las Hank González II (7), La Mesa (6) y Dr. Jorge Jiménez Cantú (5-B), del Bucle “C”.

La segunda se realizará del viernes 3 al miércoles 8 de abril, con suspensión en las estaciones Dr. Jorge Jiménez Cantú (5-A), San Isidro (4) y Periférico (3-B), del Bucle “B”.

La tercera etapa que comenzará del jueves 9 al martes 14 de abril, las estaciones suspendidas serán Periférico (3-A), Tanque de Agua (2) e Indios Verdes (1), del Bucle “A”.

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Como parte de las acciones de mantenimiento, Rosa María Zúñiga Canales, Directora General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico (SITRAMYTEM), informó que técnicos especializados efectuarán una revisión y corrección preventiva de los sistemas que lo requieran.

Asimismo, se ajustará la tensión del cable portador-tractor donde se desplazan las canastillas; se realizará la limpieza interna de los motores principales, el cambio de filtros, la verificación de conexiones eléctricas y lubricación de puntos específicos, así como la limpieza a los ventiladores de refrigeración.

Además, se revisarán los sistemas de frenado y balatas; se realizará una limpieza y lubricación a los sistemas de tracción, es decir, la corona dentada de la polea motriz.

También se realizarán diversas actividades de revisión y mantenimiento a las plantas de emergencia; limpieza y servicio de los tableros eléctricos y de control; así como revisión visual del sistema contra incendios, a los sistemas de recaudo, validadores, torniquetes de entrada, salida, sanitarios, garitas, a los sistemas informáticos, entre otros.

La directora del SITRAMYTEM hizo un llamado a la ciudadanía para que tomen las previsiones necesarias para sus traslados.

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