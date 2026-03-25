Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos y detenciones en las líneas 2, 3, 8, 12, B y A, lo que generó inconformidad entre quienes utilizan el servicio para trasladarse a sus actividades diarias.

En la Línea 3, los pasajeros denunciaron que los convoyes permanecían detenidos sin explicación: “Ya van más de 10 min. y este convoy no se va de Estación Universidad, ¿ahora qué pretexto van a poner?”, escribió un usuario; otro agregó: “Oye metroooooo, qué pasa en la L3, en Zapata dirección Universidad hay un mar de gente, necesito llegar a mi cita médica y supongo que por tu ineptitud no me la van a reagendar”.

El STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, después de realizar el retiro de un tren para revisión”.

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En la Línea 8, usuarios señalaron demoras excesivas: “Buen día, la Línea 8, dirección Garibaldi se queda detenida por un tiempo mayor a lo necesario” y “Se viene pare y pare el servicio en la línea 8, voy a llegar tarde por su culpa”.

El STC contestó: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 8, después de realizar el retiro de un tren para revisión.”

Respecto a la Línea 2, se reportaron paradas sin aviso: “¿Por qué no avanza el tren de Ermita dirección a 4 Caminos?, estamos detenidos y no avisan nada” y “¿Y por qué no pasa ningún tren dirección Tasqueña?”.

El STC indicó: “Buen día. Al momento la Línea 2 no presenta averías, hay afluencia de la hora, se agiliza la circulación de los trenes desde las terminales".

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En la Línea B, los pasajeros se quejaron por la falta de trenes y tiempos de espera de hasta 15 minutos: “¿Qué pasa en Línea B? Llevamos 10 min sin que pase un tren????” y “Llevamos 15 minutos en Olímpica, la Línea B no funciona.”

La Línea 12 también registró saturación de trenes y vagones llenos: “En Línea 12 ya están llegando llenos los vagones a Olivos desde Tláhuac, manden vagones vacíos” y “Línea 12, parece Pantitlán, ya no cabemos y estamos atorados en Periférico.”

La Línea A reportó que el día de ayer tuvieron fallas en el sistema y hoy se repetían: “Qué pasa con la Línea A, ayer en la noche hubo fallas y hoy nuevamente.”

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