Naucalpan, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la detención de ocho trabajadores de los llamados “Anexos” como parte de la “Estrategia Integral para la Prevención y el Adecuado Tratamiento de las Adicciones”, así como la suspensión y el aseguramiento de 53 inmuebles por la comisión de diversos delitos.

Se trata de Víctor Manuel “N”, Francisco Javier “N” y Mauricio “N”, quienes fueron detenidos por ser presuntamente autores materiales del delito de privación de la libertad en agravio de tres adultos a quienes mantenían cautivos en el “CETRAPAD Lenguaje del Corazón, un Llamado al Amor” ubicado en Naucalpan.

En este mismo municipio, se detuvo a Ángel “N” y Ana Elena “N”, investigados por el ilícito de privación de la libertad en agravio de dos menores de edad en el “Anexo” “Nuevo Sendero” y/o “Los Hijos de la Quinta”.

FGJEM implementó la “Estrategia Integral para la Prevención y el Adecuado Tratamiento de las Adicciones”. Foto: Especial

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En Ecatepec, fueron detenidos Julio César “N”, Luis Antonio “N” y Edgardo “N” por su probable participación en el delito de secuestro registrado en el “Centro Integral para las Adicciones Un Sentido de Vivir”.

Las autoridades de la Fiscalía estatal detallaron que los dos menores de 12 años de edad ubicados en un centro de Naucalpan denunciaron ser privados de su libertad y señalaron que “eran golpeados por los trabajadores del lugar”.

Del 1 de julio de 2025 al 22 de marzo de 2026, la FGJEM inició 152 carpetas de investigación por la probable comisión de delitos como homicidio, extorsión, privación de la libertad, desaparición, trata de personas, abuso sexual y lesiones en centros de rehabilitación conocidos como “anexos”.

Del 1 de julio de 2025 al 22 de marzo de 2026, la FGJEM inició 152 carpetas de investigación por delitos presuntamente cometidos en anexos. Foto: Especial

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Debido a la recurrencia y gravedad de las conductas delictivas detectadas, la Fiscalía logró obtener un patrón sistemático de ilegalidad, lo que motivó a la intervención por parte de la autoridad.

En total, se llevó a cabo la inspección de 94 “Anexos” de los cuales, 53 fueron asegurados por su probable relación con hechos delictivos, en tanto que los 41 restantes continúan en operación.

Como resultado de las intervenciones, La Fiscalía dio a conocer que se detectaron riesgos sanitarios, condiciones insalubres, hacinamiento de internos, alimentos en estado de descomposición y convivencia de adultos con menores de edad.

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De igual forma, el personal no acreditó contar con certificación en la materia para el tratamiento de personas con algún tipo de adicción.

Los establecimientos carecían de permisos de funcionamiento y no pudieron acreditar que practicaron análisis psicológico y psiquiátrico a los pacientes, que justificaran su internamiento, además se detectaron “cuotas” excesivas cobradas a los familiares de los internos de los “Anexos”, incluso con posibles prácticas extorsivas.

También se pudo establecer que, personal de algunos de estos lugares, ejercía violencia física y psicológica en contra de los internos, como “encerrarlos en cisternas”, “raparlos” u obligarlos a realizar trabajos manuales, como piñatas, supuestamente para obtener recursos económicos para el funcionamiento.

Personal de algunos de estos lugares ejercía violencia en contra de los internos o les obligaban a realizar trabajos manuales. Foto: Especial

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De acuerdo con la Fiscalía, las acciones de intervención se hicieron con el objetivo de evitar la continuidad de las actividades ilícitas, así como salvaguardar la integridad y libertad de las personas internas en dichos establecimientos y restablecer el orden jurídico.

Además de las detenciones contra presuntos administradores de los centros, fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de una interna del “Anexo” denominado “JC2”, identificada como Luna Rebeca “N”, investigada por el ilícito de secuestro que causa la muerte.

Al respecto, la Fiscalía estatal dio a conocer que, tras investigaciones, se ha identificado que algunos de estos centros son utilizados por integrantes de estructuras delictivas como “refugio”, para evadir la acción de la justicia.

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Entre las 152 carpetas de investigaciones iniciadas por la FGJEM se encuentran los hechos registrados el 3 de julio de 2025 en el municipio de Zinacantepec, donde una mujer fue privada de la libertad e ingresada a un “Anexo” por su padrastro y su madre, quienes mintieron señalando que era adicta a narcóticos.

El 7 de julio de 2025, ambos detenidos fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

El 15 de septiembre del mismo año, policías municipales de Nezahualcóyotl informaron sobre el hallazgo de una mujer sin vida al interior de un “Anexo”. Por este hecho cinco personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por el delito de homicidio.

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Asimismo, el 8 de noviembre de 2025 se registró el deceso de un hombre en un anexo de Atizapán de Zaragoza luego de haber sido golpeado presuntamente por los encargados del centro. Por este caso, tres sujetos fueron vinculados a proceso por su probable participación en el delito de homicidio.

En tanto, el 6 de febrero de 2026, un hombre fue presuntamente asesinado dentro de un anexo en Ecatepec. De acuerdo con la investigación iniciada, la víctima fue golpeada en el baño del anexo por uno de los encargados del lugar y otro interno.

El 8 de febrero, Yazmín “N”, identificada como otra de las encargadas, desconectó las cámaras para que dos sujetos, Víctor “N” y Sergio “N”, subieran a la víctima a un vehículo y trasladarlo a un hospital donde fue ingresado sin signos vitales.

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Por estos hechos, las cinco personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por el delito de homicidio y se les dictó prisión preventiva como medida cautelar.

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