Naucalpan, Méx.— El municipio de Naucalpan suspendió 41 obras, luego de una revisión de expedientes de proyectos inmobiliarios en 2025, informó la directora de Desarrollo Urbano, Nina Carolina Izábal Martínez.
“En 2025 teníamos 55 mil expedientes para la evaluación; se empezaron a revisar y se emitieron 41 suspensiones de obra, es decir, se detuvieron las construcciones de 41 edificios”, detalló.
Dijo que desde el inicio de la actual administración se requirió a los desarrolladores regularizar sus procesos y cumplir con pagos y obligaciones vinculadas a proyectos.
“En octubre del año pasado se les solicitó que paguen las obligaciones que tienen como desarrollo inmobiliario. A qué me refiero: a obra pública y a suelo. Esto lo mandata el Código Administrativo del Estado de México”, explicó.
Precisó que las supervisiones forman parte de un esquema de control para verificar que los proyectos cumplan con el debido proceso y no generen afectaciones a los habitantes de Naucalpan.
Sobre el desarrollo denominado Terralago, del cual diversos vecinos se han manifestado en contra, la directora de Desarrollo Urbano informó que no cuenta con licencias de construcción, únicamente de lotificación.
“Hemos hecho varias visitas para saber lo que están construyendo, y en este caso, es un terreno muy grande. Para lo que se les autorizó en su momento fue lotificar y vender terrenos. Hasta hoy no tenemos una solicitud ni licencias de construcción para edificios, casas, equipamiento ni algún proyecto en específico. Lo que ellos están haciendo es vender terrenos”, apuntó.
La funcionaria subrayó que el municipio mantendrá vigilancia sobre todos los proyectos de construcción para evitar impactos negativos hacia los vecinos, “hasta temas de impacto vial, agua y medio ambiente”.
