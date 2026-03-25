A más de una década del asesinato de Blanca Ruth Pareyon Galván, autoridades capitalinas detuvieron a un hombre señalado como probable responsable de su feminicidio, ocurrido en junio de 2013 en la alcaldía Coyoacán.

Se trata de Gerardo “N”, de 52 años, quien fue capturado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tras labores de inteligencia y seguimiento.

La detención se realizó sobre la avenida Del Imán, en la colonia Pedregal del Maurel, donde los uniformados cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio agravado. Posteriormente, fue trasladado a un centro penitenciario, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

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El caso por el que se le acusa se remonta al 19 de junio de 2013, cuando Blanca Ruth Pareyon Galván fue encontrada sin vida. De acuerdo con las investigaciones, la causa de muerte fue estrangulamiento y asfixia.

Sin embargo, el expediente adquirió relevancia desde el inicio por el contexto de la víctima.

Pareyon Galván era considerada testigo en uno de los casos criminales más impactantes registrados en la capital: el multihomicidio de la familia Narezo Loyola, ocurrido el 15 de noviembre de 2002. En ese hecho, siete personas —cinco integrantes de la familia y dos trabajadoras domésticas— fueron asesinadas dentro de su vivienda con extrema violencia.

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Las indagatorias de aquel caso establecieron que las víctimas fueron privadas de la vida mediante degollamiento y disparos de arma de fuego. El responsable material fue identificado y posteriormente sentenciado a permanecer en prisión.

Años después, una de esas personas vinculadas al caso fue asesinada.

Desde entonces, el feminicidio de Blanca Ruth Pareyon permaneció bajo investigación. Con el paso del tiempo, y tras la recolección de datos de prueba mediante trabajos de gabinete y campo, las autoridades lograron ubicar al ahora detenido.

Hasta el momento, no se ha informado el posible móvil del crimen ni la relación directa entre el imputado y la víctima. La Fiscalía capitalina continuará con las investigaciones para determinar las circunstancias del asesinato.

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