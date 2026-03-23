LA PAZ, BCS.- La desaparición de un joven en Los Cabos derivó en una protesta este lunes en la que familiares y amigos mantienen un bloqueo en los accesos al Aeropuerto Internacional de San José del Cabo.

Esta tarde se colocaron con vehículos y pancartas en la vía federal exigiendo la aparición con vida del joven Juan Luis Chico Torres, quien el fin de semana acudió a las fiestas patronales de San José de Cabo y no se conoce de su paradero desde la noche del sábado 21 de marzo.

Según han comentado los familiares, dejaron de tener comunicación con él y ante la incertidumbre y temor de que pueda estar en peligro tomaron la decisión de manifestarse en la vialidad.

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Durante la movilización, los participantes exhibieron imágenes del desaparecido y mensajes dirigidos a las autoridades, en los que reclaman avances concretos en su búsqueda y mayor respuesta institucional.

Durante el fin de semana, en el contexto de estas fiestas patronales en San José del Cabo se reportó la desaparición de tres jóvenes, Gabriel Rosas (22 años), Edwin Ceseña (23 años) y Juan Luis Chico (29 años); sin embargo, los dos primeros fueron localizados con vida, y se desconoce el paradero de éste último.

Ante el bloqueo, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que envió personal para entablar comunicación directa con familiares de personas desaparecidas y atender sus planteamientos.

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