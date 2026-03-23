La organización ecologista Greenpeace y la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México denunciaron que el derrame de hidrocarburo ocurrido en playas del sur Veracruz, se extiende a lo largo de 630 kilómetros de litoral.

En un comunicado de prensa, expresaron que el derrame petrolero llegó hasta Tuxpan y Tamiahua (al norte de Veracruz), sumando la totalidad del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México.

Pusieron en duda a las autoridades -quienes han señalado que las playas están limpias y Pemex ha informado sobre un avance de 85% de la limpieza- pues –expusieron- la información de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y las comunidades cercanas, evidencia otra realidad.

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Las organizaciones denunciaron que la mayoría de las playas no ha recibido limpieza y sigue arribando chapopote en casi todos los sitios y que los trabajos de saneamiento se limita a las playas y no se ha estimado el impacto en los arrecifes.

Organizaciones denunciaron que la mayoría de las playas no ha recibido limpieza. Imagen Ilustrativa. Foto: Twitter @CONANP_mx

En ese sentido, se señaló que en los registros de la Red del Corredor Arrecifal, se puede observar que hay un total de 26 sitios que no han recibido ninguna atención: en 9 sitios se ha realizado limpieza únicamente por las comunidades; en 8 sitios la limpieza la han realizado autoridades junto con comunidades, y en 8 sitios la limpieza ha sido realizada por parte de Pemex.

Y recordaron que el día 18 de marzo, se registraron por primera vez reportes de chapopote en Tamiahua, Tuxpan y Cazones, en el norte de Veracruz.

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Con ello, dijeron, el derrame se ha extendido a lo largo de 630 kilómetros de litoral, que es casi la extensión completa del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, el cual se extiende desde la laguna de Tamiahua, Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco.

“Se trata de un desastre ambiental en el Golfo de México”, manifestaron.

En las últimas semanas –expusieron- se han sumado muchos reportes de playas, flora y fauna afectadas, así como actualizaciones de los sitios de más arribos de petróleo, especialmente en los pasados días de norte.

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La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México publicó un mapa interactivo para poder conocer los reportes y actualizar en tiempo real la situación en los diferentes sitios. Hasta este momento, suma un total de 51 sitios reportados con presencia de chapopote (en muchos casos son extensiones largas de costa), de los cuales 42 se encuentran en Veracruz y 9 en Tabasco.

Fue el pasado dos de marzo cuando autoridades locales y pescadores denunciaron un derrame de hidrocarburo en aguas y playas del sur de Veracruz. La aparición de hidrocarburo se registró en distintas playas del municipio de Pajapan, sin embargo se extendió a regiones del sur de Veracruz y a Tabasco.

Derrames de hidrocarburos han provocado afectaciones en municipios como Nautla y Vega de Alatorre, los cuales son considerados una de las principales regiones tortugueras del Golfo de México. Imagen Ilustrativa. Foto: Especial

Durante este fin de semana, diversas manchas de hidrocarburo fueron detectadas en playas del puerto de Tuxpan, al norte del estado, por lo que elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México llevaron a cabo acciones de limpieza.

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La aparición de hidrocarburo ocurrió en la Playa Villa Mar del municipio de Tuxpan, donde el Sector Naval de esa región desplegó una brigada integrada por 30 elementos, un vehículo tipo volteo, dos redilas, y material diverso con el fin de llevar a cabo trabajos de limpieza en la zona afectada.

También se alertó de manchas de hidrocarburo en costas del municipio de Nautla, en el norte de Veracruz, una región con docenas de campamentos protectores de tortugas.

Los municipios de Nautla y Vega de Alatorre, son considerados una de las principales regiones tortugueras del Golfo de México, pues a lo largo de 15 kilómetros de litoral llegan a desovar cientos de tortugas de las especies verde, lora, carey, caguama y laud.

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