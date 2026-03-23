Al menos 14 municipios de la zona sur del estado de Hidalgo, incluidos cinco del Estado de México, han sido afectados en la recolección y disposición de basura debido al colapso del relleno sanitario ubicado en el municipio de Tula, Hidalgo, por lo que ya se trabaja en la búsqueda de un nuevo sitio para el manejo de desechos.

El secretario de Planeación y Prospectiva del estado, Miguel Tello, señaló que la problemática en la disposición final de residuos se debe a que el relleno sanitario se encuentra fuera de servicio tras su colapso, además de otros factores que han sido identificados.

Explicó que la empresa operadora afectó el funcionamiento del sitio al incumplir con la normatividad ambiental, no realizar acciones de saneamiento necesarias y buscar ampliar sus operaciones mediante la construcción de una nueva celda, lo cual no fue viable.

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En este sentido, consideró que también podría tratarse de una estrategia del concesionario privado para obtener una ampliación de permisos. Indicó que, ante esta situación, desde 2024 ya se realizaban ajustes y se planteaban alternativas para la disposición de residuos mediante múltiples opciones, con el objetivo de evitar la dependencia de un solo sitio.

Agregó que existe un proyecto privado en marcha; sin embargo, estas opciones entraron en receso ya que se planteó el proyecto del parque de economía circular, el cual no se concretó debido al rechazo social.

Destacó que actualmente se trabaja en dos propuestas para poner en operación un nuevo centro de disposición, ya sea en Tula o en Tlaxcoapan, donde ejidatarios han planteado la posibilidad de donar terrenos. No obstante, subrayó que estos proyectos deberán cumplir con consultas comunitarias y contar con las autorizaciones ambientales correspondientes.

El funcionario señaló que los nuevos enfoques en la disposición de desechos deben orientarse a dar una segunda vida útil a los residuos, mediante procesos de reutilización y valorización, a fin de reducir el impacto ambiental.

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Cabe destacar que habitantes de estos municipios han manifestado su preocupación ante la acumulación de basura, lo que representa un riesgo para la salud pública.

Por su parte, grupos ambientalistas como la Sociedad Ecologista Hidalguense, encabezada por Marco Antonio Moreno, se pronunciaron sobre el tema y lamentaron que algunas dependencias estatales intenten responsabilizar a la sociedad y a organizaciones ambientales por el rechazo al parque de economía circular. Señalaron que, durante años, han presentado propuestas para la región que no han sido tomadas en cuenta por las autoridades.

Rechazaron ser responsables de la situación actual y consideraron necesario poner en marcha una planta de transferencia municipal, donde los recursos generados se destinen directamente a los ayuntamientos; estiman que estos podrían alcanzar hasta 450 millones de pesos.

En la región, indicaron, se generan diariamente alrededor de 350 toneladas de basura, de las cuales una parte significativa corresponde al municipio de Tula.

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