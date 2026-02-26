Más Información

Los Reyes La Paz, Méx.— Personal de Servicios Públicos y Mejoramiento Ambiental de Los Reyes La Paz retiró más de 10 toneladas de desechos acumulados durante varios meses en las inmediaciones del paradero de La Paz, de la Línea A del Metro.

Las labores abarcaron la carretera federal México-Puebla y Camino al Pozo, accesos principales al Cetram.

Tres cuadrillas ejecutaron poda de pasto y arbustos, balizamiento de vialidades, recolección de materiales pétreos, basura y residuos de poda que obstruían carriles y camellones.

En el kilómetro 18 hacia el oriente, los más de 30 trabajadores separaron hierbas, tierra, cascajo y llantas para su traslado: los vegetales a sitios de disposición adecuada, la basura y escombros a lugares que evitan impacto ambiental, y las llantas al Centro de Acopio en el predio El Capulín.

Días antes se había realizado una limpieza, pero la reiterada disposición indebida de residuos obligó a repetir la acción.

